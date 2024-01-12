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قفزة نوعية للشطرنج الأردنية في بطولة كأس ريلتون

1/12/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد رئيس اتحاد الشطرنج والنادي الملكي م. نواف إرشيدات، أن فضية عز الدين المعاقبة، وبرونزية سيف مالك في كأس ريلتون بالسويد مؤخرا، تؤكدان على تعاقب الأجيال الشطرنجية للنادي والمنتخبات الوطنية.
وبين إرشيدات أن مثل هذه الإنجازات تشير، إلى مدى نجاح نهج نادي الشطرنج الملكي واتحاد اللعبة في رعاية المواهب وصقلها وزجها في بطولات شطرنجية دولية قوية، تنفيذا لرؤية الأب الروحي للحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال رحمه الله.
وأضاف إرشيدات في رده على استفسارات“الغد”:“نبارك للبطلين الواعدين عزالدين المعاقبة وسيف مالك، وزملائهما في وفد النادي الملكي، وما حققوه من نتائج عزز وحسن تصنيفهم الدولي، على صعيد منافسات الكلاسيك والسريع والخاطف، وأثمن جهود مدربيهم الذين عملوا بروح الفريق، وقدموهم بحجم البطولة التنافسية بعد تدريبات ومعسكرات مكثفة بالنادي، والتي قادت إلى هذا التميز في السويد”.
وتابع:“تعتبر هذه المشاركة الثانية لواعدينا في مهرجان ريلتون الدولي، المهرجان المفتوح لمختلف الأعمار في منافسات الشطرنج الكلاسيك والخاطف والسريع، والنتائج تثلج الصدور وتعزز من خططنا الراعية للمواهب والدافعة نحو اكتشاف الوجوه الجديدة على مستوى الجنسين، والتي نقدم لها الدعم والرعاية بإسم النادي والمنتخبات الوطنية لتعزيز رصيد إنجازات الشطرنج الأردنية في المشاركات الخارجية”.
وأردف:“نفتخر بتصدير الموهبة أحمد الخطيب من جنبات النادي الملكي للشطرنج، وحقق إنجازا غير مسبوق للعبة بحصوله على لقب أول“جرااند ماستر” بالأردن، وكذلك الموهبة الصاعدة ربى القضاة، وغيرهم من الأبطال والبطلات المنجزين للشطرنج الأردني”.
من جانبه، أهدى مدرب النادي والمنتخب الوطني المرافق للابطال أحمد سعادة الأنجاز الفريد للوطن، مضيفا:“شاركنا في المهرجان العالمي للشطرنج المعروف بكأس ريلتون في نسخته 51، والتي اقيمت فعالياته للشطرنج الكلاسيك والخاطف والسريع، بمشاركة عالمية واسعة في العاصمة السويدية ستوكهولم، ورافقني الأبطال لاعبي النادي الملكي لؤي سمير، سيف مالك، علي القيسي، وعزالدين المعاقبة، بدعم مباشر من نادي الشطرنج الملكي وعبر مظلتنا اتحاد الشطرنج الملكي، وقدم جميع الأبطال مستويات رائعة، وأكدوا حضور الشطرنج الأردني في المنافسات العالمية سواء من خلال فضية المعاقبة وبرونزية مالك”.
وجاءت الميدالية الفضية من خلال الواعد المعاقبة، الذي حصل على المركز الثاني في منافسات“Rilton 1800” للشطرنج الكلاسيك، والتي شهدت مشاركة 106 لاعبين يمثلون 18 دولة، أبرزها السويد، انجلترا، الولايات المتحدة، اسبانيا، استونيا، فنلندا، المانيا، اليونان، الهند، كوريا الجنوبية، لاتفيا، بولندا، لوكسمبورج، رومانيا، سنغافورة والفلبين.
وارتفع تصنيف المعاقبة الدولي 35 نقطة، فيما حقق المركز الأول اللاعب الفلبيني زافرا كيم، والثالث اللاعب السويدي ويليام جيوناري .
وجاءت الميدالية البرونزية من خلال الواعد مالك، والذي حصل على المركز الثالث في مسابقة“Rilton Elo”، والتي شهدت مشاركة 130 لاعبا، يمثلون 27 دولة، أبرزها النمسا، السويد، المانيا، بوليفيا، استراليا، هولندا ،سويسرا، تركيا، فنزويلا، صربيا، منغوليا، سيريلانكا، النرويج، بولندا، رومانيا، كرواتيا، بلغاريا، الهند، وفرنسا، وارتفع تصنيفه نالك الدولي 18 نقطة، بالشطرنج الكلاسيك، في وقت حصل فيه اللاعب الهولندي فان جيروين على المركز الأول، وحلت ثانية اللاعبة السويدية مارجريتا زاريتوفسكا.
وشارك اللاعبون في منافسات الشطرنج السريع والخاطف، وحققوا نتائج ايجابية، حيث ارتفع تصنيف اللاعب سيف مالك 27 نقطة دولية، وارتفع تصنيف اللاعب علي القيسي 49 نقطة دولية، وتصنيف اللاعب عزالدين المعاقبة 86 نقطة دولية بالشطرنج الخطاف، فيما ارتفع تصنيف اللاعب لؤي سمير 5 نقاط دولية، وعلي القيسي 22 نقطة دولية، والمعاقبة 51 نقطة دولية بالشطرنج السريع.

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