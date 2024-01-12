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المنتخب الوطني يدخل التحضيرات لمباراة ماليزيا بمعنويات مرتفعة

1/12/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - طوى المنتخب الوطني لكرة القدم صفحة المباريات الودية، ووضع كامل تركيزه على تحقيق انطلاقة جيدة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023).
وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية تركيزا ذهنيا عاليا عند جميع اللاعبين، من خلال استخلاص العبر والدروس المستفادة من المباريات الودية، ومحاولة علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت، وتعزيز الإيجابيات، حرصا على تأكيد التاريخ الجيد للمنتخب في مشاركاته بالبطولة.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة الآسيوية بملاقاة نظيره الماليزي بعد غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الجنوب في مدينة الوكرة، تسبقها عند الساعة الثانية والنصف عصرا مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي ونظيره البحريني لحساب المجموعة نفسها.
وشهد التدريب الذي أقيم مساء الخميس، حضور عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية، لتغطية الجزء الأول من التدريب الذي يتم فتحه أمام وسائل الإعلام، فيما من المنتظر أن يحدد المنتخب اليوم اللاعب الذي سيظهر مع المدرب في المؤتمر الصحفي غدا استعدادا للمواجهة الأولى.
وانطلقت مساء أمس على ستاد لوسيل النسخة الثامنة عشرة في البطولة، من خلال المباراة الافتتاحية التي جمعت منتخبي قطر ولبنان لحساب المجموعة الأولى، علما بأن“العنابي” هو مستضيف البطولة وحامل لقب النسخة الأخيرة.
تحضيرات متواصلة
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب العقلة في الدوحة، أملا بالوصول للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة لمواجهة منتخب ماليزيا، إذ تعد مواجهة بعد غد مهمة للمنتخب في سبيل منافسته على إحدى البطاقات المؤهلة للدور الثاني.
ويركز المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة في تدريباته على رفع معدل المنسوب البدني عند اللاعبين، والذي اتضح انخفاضه في مبارياته الودية، الأمر الذي انعكس سلبا على نتائج مباريات عديدة آخرها أمام المنتخب الياباني (1-6).
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
وتشير الترشيحات بين الأوساط الرياضية، إلى أن عموتة سيعتمد في خياراته الأساسية بالبطولة على اللاعبين الذين خاضوا مباراتي قطر واليابان الأخيرتين بصفة أساسية، مع احتمالية بسيطة لتغيير عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة.
مونبيليه يدعم التعمري
من ناحية ثانية، قدم نادي مونبيليه الفرنسي الدعم للجناح الأيمن في صفوفه، لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، قبل مشاركته في نهائيات كأس آسيا.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر مختلف منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي، تصميما خاصا للاعب البالغ من العمر 26 عاما، وكتبت عليها:“حظ سعيد موسى التعمري بكأس آسيا”، مع إرفاقه بصور لأعلام دول المجموعة الخامسة.
وانضم التعمري لصفوف النادي الفرنسي صيف العام الماضي، ونجح في تحقيق أرقام فردية جيدة في أول ظهور للاعب محلي بأحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.
ويعد التعمري اللاعب الأعلى قيمة سوقية من بين اللاعبين العرب في كأس آسيا بقيمة 6 ملايين دولار، وفقا لموقع“ترانسفير ماركت”، ويعول“النشامى” على إمكانياته الفردية في صناعة الفارق، والوصول لمرتبة متقدمة في البطولة.
وبدأ التعمري مسيرته في نادي شباب الأردن، قبل أن ينتقل منه على سبيل الإعارة لفريق الجزيرة، ليخوض بعدها تجربته الاحترافية الأولى خارج الأردن بانضمامه لصفوف أبويل نيقوسيا القبرصي، فيما مثل فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي في آخر محطاته الاحترافية قبل التوجه لفرنسا.
تفاؤل ملحوظ
رصدت“الغد” تفاؤل اللاعبين في عكس صورة طيبة عن المنتخب الوطني، من خلال المباراة الافتتاحية، فور إنهائهم التدريب الذي أقيم أول من أمس، والدخول بالمرحلة الجدية التي لا تحتمل إخفاقا جديدا.
ويأمل اللاعبون في تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة الآسيوية، ووضع خطوة على الطريق نحو التأهل لثمن النهائي، وهو ما انعكس على جديتهم بالتدريبات، ومحاولتهم تطبيق الخطط المقدمة من عموتة على أكمل وجه.
واعتبر اللاعبون أن المباريات الودية هدفها تحضيري ولرفع منسوب الانسجام والتفاهم فيما بينهم، واضعين خلفهم النتائج السلبية التي تلقاها المنتخب في الفترات الماضية، ومطالبين بالدعم من قبل الجماهير للوقوف خلفهم في مهمتهم القارية الصعبة.
وخلال 4 مشاركات سابقة بالبطولة، خسر المنتخب الوطني مرة واحدة في مباراته الافتتاحية، وجاءت في العام 2015 على يد المنتخب العراقي، فيما نجح في تحقيق الفوز مرة وحيدة كانت في النسخة الماضية على حساب أستراليا، وتعادل في المشاركتين الأولى والثانية أمام كوريا الجنوبية واليابان.
ويتواجد المنتخب في المجموعة الخامسة بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبي كوريا الجنوبية البحرين، حيث يلتقي“الشمشون الكوري” في 20 من الشهر الحالي، بينما يواجه“الأحمر البحريني” في 25 من الشهر نفسه.
توافد جماهيري
إلى ذلك، وصل عدد من مشجعي المنتخب الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال اليومين الماضيين، لمساندة المنتخب في مشاركته التاريخية الخامسة، والمساهمة في دعم اللاعبين بصورة كبيرة على ستاد الجنوب، مسرح المواجهة الافتتاحية للبطولة، على الرغم من عتبها على أداء ونتائج المنتخب في الفترات الماضية.
وبدأت روابط مشجعي المنتخب في قطر، تكثيف الحملات لحضور أكبر عدد من الجماهير، وقامت الجالية الأردنية بشراء عدد كبير من تذاكر المباريات الأولى، وبقية المباريات في دور المجموعات، في ظل حرصها المستمر على التواجد مع المنتخب في الأوقات الحساسة.
وخاض المنتخب الوطني مباراة وحيدة في تاريخه على ستاد الجنوب، كانت أمام المنتخب المصري في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب في العام 2021، والتي خسرها المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع البطولة.

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