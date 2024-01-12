Saturday, 13 January 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب قطر يتخطى لبنان بافتتاح كأس آسيا

1/12/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- افتتح المنتخب القطري حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا، مشواره في النسخة الحالية، بالفوز على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، في مباراة تابعها 82490 مشجعا على ستاد لوسيل المونديالي في قطر.

وسجل الهدف الأول للمنتخب القطري اللاعب أكرم عفيف قبل نهاية الشوط الأول، فيما عزز زميله المعز علي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعود عفيف ويحرز الثالث في الوقت بدل من الضائع من المباراة، ليظفر "العنابي" بأول 3 نقاط بالبطولة.

وتقام غدا السبت المواجهة الثانية لحساب المجموعة الأولى أيضا، والتي تجمع منتخبي الصين وطاجيكستان على ستاد عبد الله بن خليفة.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" جاني انفانتينو، تضامنا كبيرا مع القضية الفلسطينية، من خلال عزف النشيد الوطني لدولة فلسطين، وبعض الأغاني الفلسطينية على غير العادة، نظرا للظروف الحالية التي تشهدها غزة.

وثمنت الجماهير في الملاعب لقطة قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، بمنحه القسم إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، والذي قال: "بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي ونيابة عن زملائي، أقسم بالله العظيم، أن ألتزم بشريعة المنافسة الشريفة قانونا وعرفا، روحا ومضمونا، وأن أنقل للجمهور ما يعكس خلقي القويم، والله على ما أقول شهيد".

MENAFN12012024000072011014ID1107714817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث