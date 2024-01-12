Saturday, 13 January 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصبار يحمي اللثة من الالتهابات

1/12/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - يستخدم نبات الصبار على نطاق واسع في مجال الطب وإنتاج مستحضرات التجميل من عصيره، مثل الكريمات والمراهم والأقنعة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير الدكتور سيرغي أغابكين إلى أن الصبار نبات معمر عصاري، له أوراق متفرعة ودائمة الخضرة. ومع أن نبات الصبار موجود داخل الكثير من البيوت، إلا أن الكثيرين لا يعرفون خصائصه المفيدة.
وبالإضافة إلى استخدام عصير الصبار في إنتاج مستحضرات التجميل المختلفة، يمكن استخدامه كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة.
ووفقا للطبيب، لنبات الصبار عدد كبير من الخصائص العلاجية. فمثلا في العصور القديمة، كان عصير الصبار المكثف مادة خام دوائية قيمة، استخدمت على نطاق واسع ضد مجموعة متنوعة من الأمراض، حيث كان يخلط بنسب متساوية مع الماء، ويضاف للخليط بضع قطرات من النعناع لتحسين مذاقه، ويستخدم الخليط في علاج التهاب اللثة. أما الآن فيوصي الباحثون بإضافة ملعقة صغيرة من منقوع الكعبر الكحولي الذي له تأثير إضافي مضاد للجراثيم واستخدامه كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة وأمراض الأسنان الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يحفز عصير الصبار تجدد الأنسجة، ويسرع عملية الشفاء والتئام الجروح. وللكعبر تأثير مضاد للجراثيم، وللنعناع تأثير منعش. وهذا المزيج يساعد على شفاء اللثة "المرتخية" بسرعة كبيرة، خاصة عندما تنزف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

MENAFN12012024000072011014ID1107714816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث