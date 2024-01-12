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في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة

1/12/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الفجيرة-

خلال حفل ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود في دورته الثانية، أعلنت رئيسة لجنة جائزة زرياب الدكتورة سميرة قادري ، و المدير العام لاكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الاستاذ علي عبيد الحفيتي على حصرية جائزة زرياب للفجيرة ، بحضور الدكتورة وفاء بناني رئيس المجلس الوطني للموسيقى بالمغرب .


تأسست جائزة زرياب سنة 2002، من طرف الراحل الموسيقار حسن مكري الرئيس المؤسس للمجلس الوطني للموسيقى ،بهدف تتويج العازفين والمؤلفين الموسيقيين في كل بقاع العالم ، وهي تمنح من طرف المجلس الوطني للموسيقى, تحت إشراف المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو (باريس فرنسا )
و الآن تستقر " زرياب المهارات" بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، ليمنح من قِبل ملتقى الفجيرة الدولي للعود.
و قدم صانع الأعواد ابراهيم السكر من سوريا آلة عود صُنعت خصيصا لرئيس أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة علي عبيد الحفيتي ،
يعتبر إبراهيم السكر من الصناع القلائل الذين حافظوا على مكانة العود العربي والسوري الحلبي على وجة الخصوص.

كما قدم الفنان الإيراني سعيد صابور آلة عود هدية للحفيتي .
وتألقت فرقة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بقيادة الفنانة آمال أحمد بالعزف لاجمل المقطوعات الموسيقية الشرقية ، وتفاعل الجمهور مع فرقة نصر مكي من المغرب ، وعزف مقطوعات صولو كل من الفنان العراقي صادق جعفر والفنان السوري كنان إدناوي والفنان السوداني مازن الباقر والفنان الإيراني محمد رضا الإبراهيمي لينتهى حفل الختام على أوتار متنوعة لآله العود من مختلف البلدان العربية والشرقية كلا يشدوا بخصوصية وتميز .


يقام ملتقى الفجيرة الدولي للعود تحت رعاية ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي وبتنيظم من اكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة..

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