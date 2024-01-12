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السوشال ميديا.. بث حي ومباشر لواقع أليم من أرض غزة

1/12/2024 2:39:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان - "شفت فيديو الطفل الشهيد على الفيسبوك.. تابعت صور ومقاطع النزوح على الإنستغرام.."، الكثير من المحاور التي يتم الحديث والنقاش حولها في حرب غزة، يلتقطها المتابعون من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم للبحث عما هو أكثر دقة وأقرب للواقع.
أرقام كثيرة ودراسات "رقمية"، تحدثت عن زيادة مطردة في أعداد مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه التحديد، ظهرت خلال العام 2023، وذلك بسبب التطور في شبكات الإنترنت، وبحسب عدة دراسات موثوقة، فقد تبين أن هناك ما يقارب 4.80 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي نشطين على مستوى العالم، وأن ما يقرب 59.3 % من سكان العالم يستخدمون منصة وسائط اجتماعية واحدة على الأقل.
ووفق الدراسات الرقمية كذلك، فإن العام 2022 جذبت فيه وسائل التواصل الاجتماعي 190 مليون مستخدم جديد، وشهد العام 2023 زيادة 3% في عدد مستخدمي مواقع التواصل، في حين تبين أن فيسبوك هي المنصة الاجتماعية الأكثر استخدامًا، ويتوقع الخبراء أن يرتفع العدد إلى 6 مليارات مستخدم نشط في العام 2027.
هذه الأعداد المتزايدة قد تكون الأحداث العالمية الكبيرة والمؤثرة التي حدثت على مدار العام 2023، ومنذ بداياته، من كوارث طبيعية متسلسلة، ومن ثم كانت الحرب على غزة، وما سبقها من صور ومشاهد محفورة في ذاكرة العالم أجمع خلال طوفان الأقصى الذي شكل تغييرا جذريا في نفوس التواقين للتحرير ومشاهد انهيار المنظومة العسكرية لجيش الاحتلال، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التسابق نحو المنصات التي يمكن من خلالها مشاهدة كل الصور والفيديوهات التي يتم بثها من مواطنين "عاديين" وليس فقط مؤثري سوشال ميديا.
تقول إسراء مؤيد، موظفة، إنها وزميلاتها أولى ساعات التواجد في المكتب يبدأن بالحديث حول ما يحدث في قطاع غزة وأعمال الاحتلال الوحشية، وترى أن معظم صديقاتها يطرحن حديثهن بناءً على ما يشاهدن في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع "غير مشفرة ولا مظللة"، وتكون أقرب لطبيعة الأحداث التي تجري في غزة.
وتعتقد إسراء أن توفر مواقع الإنترنت بشكل جيد لدى الغالبية العظمى في المجتمعات، زاد من متابعة الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عما يرغبون بمشاهدته ومتابعته، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الناشطين في قطاع غزة، وباتوا هم مصدر الأخبار والوسيلة الأقرب إلى تفاعل الناس في العالم.
"شهود عيان"، هي الكلمة التي تدفع الكثيرين إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن أحداث غزة، حيث يرى المتابعون أن الفضول والقلق اللذين ينتابانهم حول الوضع في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب فيها، يدفعانهم إلى التزاحم على تلك المواقع والبحث عن الحسابات الأكثر تفاعلاً ونشراً للمقاطع المصورة التي يتم بثها من هناك من خلال شهود العيان في غزة الذين يعيشون تلك الأحداث وينقلون الصورة للمتابعين بكل شفافية، ويُسمع فيها أصوات الغزيين بكل حالاتهم.
وعلى الرغم مما يعانيه أيمن عدوان من "قهر ووجع" لما يحدث في غزة الآن، إلا أنه لا يجد بُداً من متابعة الأخبار عبر مواقع التواصل بشكل أكبر، خاصة وأنه منذ سنوات لديه تواصل مع عدد من النشطاء أو الأصدقاء قي غزة، لذلك يتعمد دائماً العودة إلى حساباتهم ومشاهدتها يومياً للاطلاع على حقيقة الأمور على أرض الواقع بشكل أكثر دقة.
ومن خلال تيليجرام، يجد أيمن نفسه متواجداً بشكل أكبر، كونها تعد من منصات التواصل الأكثر مساحة في بث الأخبار والفيديوهات، وتحاكي الواقع في غزة، بل وأحياناً يكون بث الخبر قبل أن يصل إلى القنوات الإخبارية، وهذا ما يحدث بالفعل يومياً، حيث أظهرت الأرقام أن هناك ما يقارب 700 مليون مشترك "نشط" عبر تطبيق تيليجرام.
هي ترابطات "مجتمعية"، تجمع العالم وتوجه بوصلتهم نحو ما يحدث في غزة، كما يرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، الذي يبين أن طول مدة الحرب وتعدد أشكالها وما نقوم بمشاهدته يومياً، يستفز المشاعر لدى المجتمعات بمختلف أطيافها، لذا، نجد الاهتمام لدى الناس بات عاليا لمعرفة الأخبار التي تخرج من أرض غزة، وطبيعة الاختلاف الذي طرأ على المجتمع هناك، ومعرفة بشاعة الجرائم التي تحدث، خاصة وأن الآلاف من الصور والفيديوهات يتم بثها من قلب المجتمع الغزي، وتنقل الصورة دون تشويه أو تمويه.
"هناك جيل جديد لم يشهد مثل تلك الأحداث التي نراها الآن في غزة، وهو الجيل الذي اعتاد على مصادر الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، وهو ما يراه خزاعي سبباً في أن يعتمد عدد كبير من المتابعين للأخبار على ما يرد من مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتغطيات صورة وصوتا، تزيد من مدى التفاعل مع القضية، وهو ما نراه الآن.
وعبر العديد من المقابلات التي يتم بثها للغزيين المقيمين في خارج القطاع ويتوزعون في عدة دول في العام، فإنهم يتحدثون عن الألم الذي ينتابهم عند متابعة أخبار القطاع، وهذه يزيدهم إصراراً على أن يكونوا على تواصل مع عائلاتهم هناك من خلال حساباتهم والاطمئنان عليهم كلما سمحت الفرصة.
"أهلي حكوا معي تلفون يخبروني عن استشهاد أقارب وأصدقاء لي حتى لا أسمعها وأشاهدها من خلال الفيسبوك أو مواقع التواصل"، تتحدث إحدى الفتيات الغزيات المقيمة بالخارج والدموع تنهمر من عينيها عبر إحدى جلسات البودكاست، حيث تبين من خلال حديثها مدى أهمية التواصل مع عائلتها من خلال السوشال ميديا، وفي الوقت ذاته، السرعة التي يمكن أن تصل فيها الأخبار لهم خارج القطاع بالطريقة ذاتها.
وفي حديث آخر، يقول الشاب الغزي المقيم في تركيا "يزن" إنه وخلال قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، تفاجأ باتصال من شقيقه الأصغر يقول له إنه ما يزال في المستشفى ولا يستطيع الحركة بسبب ما يشاهده من واقع مؤلم للشهداء والحرجى، ليشعر يزن بالصدمة عندما سمع شقيقه الأصغر يطلب منه القدوم الآن لإخراجه من الموقع، على الرغم من علمه المسبق أنه في تركيا.
وهنا، يبين الكثيرون مدى أهمية مواقع التواصل في نقل وتلقي الخبر، وسهولة وصوله إلى الخارج، وأن المقيمين في خارج غزة وجدوا ملاذهم لمعرفة أخبار عائلاتهم من خلال تلك المنصات، التي بدأ الملايين "ينبشون" في تفاصيلها وأخبارها للوصول إلى ما بعد الخبر.
في حين كان الباحث والخبير الإعلامي الدكتور تيسير أبو عرجة، قد تحدث لـ"الغد" بأن تتابع الأحداث والأخبار القادمة من أرض غزة، يدفع بالملايين إلى أن يكونوا على اطلاع مباشر ومتابعة دقيقة للأحداث، وذلك يمكن أن يظهر من خلال ما يتم بثه من صور ومقاطع فيديو من خلال المواطنين من هناك تنقل الصورة للمتابع بسرعة كبيرة ودقيقة.
غزة في حالة حرب وأحداث متسارعة وكثيرة، لذلك قد لا تكون القنوات الإخبارية كافية لنقل كل تلك التفاصيل، ولذلك يؤكد أبو عرجة أن مواقع التواصل الاجتماعي، ووجود مساحة لأهل غزة لبث معاناتهم هناك، أسهما في لجوء العالم أجمع لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة الحقيقة كما هي، والتعرف على سير المعركة في غزة، وما يحدث من تجاوزات لجيش الاحتلال هناك.
وكان أبو عرجة قد تحدث أن أي مكان في العالم يمكن أن تحدث فيه حروب، قد يتطلب الاعتماد على أشخاص آخرين "غير الصحفيين" لديهم القدرة على نقل الخبر والصورة والحدث بكل تفاصيله، وهو ما حدث ويحدث في غزة، التي تتميز بطبيعتها التكوينية المختلفة، والكثافة السكانية فيها، ما يدفع سكانها من مواطنين ونشطاء "سوشال ميديا"، لأن يتدافعوا في نقل الأحداث للعالم الخارجي بهدف إظهار الحقيقة بالصوت والصورة والكلمة، كنوع من الدعم الإعلامي المجتمعي للقضية، حيث أظهر الكثير منهم قدرات كبيرة في النقل والخطابة والدقة في النقل.

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