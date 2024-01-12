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الأرصاد: أجواء باردة واستمرار هطول الأمطار في الأردن

1/12/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت مناطق المرتفعات الجبلية في معظم المحافظات والعاصمة عمان الجمعة، تشكلا للضباب الكثيف، ما أدى الى مدى الرؤية الأفقية بسبب ملامسة الغيوم والضباب لسطح الأرض في عدة مناطق.

وبحسب تقرير الارصاد الجوية تبقى الأجواء اليوم، باردة وغائمة في أغلب المناطق مع استمرار هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المنطقة الشرقية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد، خاصة في شمال المملكة، بينما يتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وأهابت مديرية الأمن العام بأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكّدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية.

كما أكّدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.

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