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الميثاق الوطني : يعقد لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان

1/12/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد حزب الميثاق الوطني لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان اليوم الجمعة بحضور امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني واعضاء المكتب السياسي بحضور نخبة من ابناء ووجهاء وشيوخ المحافظة بدعوة كريمة من الشيخ طالب العوادات الحويطات.
وفي بداية اللقاء اكد الامين العام الدكتور محمد المومني على الثوابت الراسخة للحزب وهي الدين والعرش والجيش ووحدتنا الوطنية وفلسطين.
وقال ان هذا اللقاء الاستقطابي جاء لنستمع فيه إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء لواء الحسينية الاشم ومحافظة معان الابية العاصمة الاولى والتي تعني لنا الكثير وعلينا أن نسير في العملية الحزبية ولا نكون مترددين وقد لمسنا أن هنالك تغيير كبير في قبول الأحزاب والانتساب لها.
وأن القضية الفلسطينية هي الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في فلسطين وفي مدن الضفة الغربية ظالم واثم وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

فيما تحدث عدد من أعضاء الحزب حول مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا الأردني وأبرزها الجائحة الاقتصادية وأن الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع قواعدنا الشعبية وأن هنالك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.

هذا وانتسب عدد من الحضور لحزب الميثاق الوطني ليصبحوا جزءً من اسرة الميثاق الواحدة.

وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور الذين أثروا اللقاء بطرحهم البناء، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.

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