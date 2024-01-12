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حق الحصول على المعلومات: هل سيشكل نقلة في مضمونه أم يبقى شكليا؟

1/12/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - بعد إقرار مجلس النواب، أول من أمس، المواد (4) و(5) و(6) و(7)، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يستكمل المجلس مناقشة باقي هذه المواد.
ونص القانون على "الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون".
كما أن المعلومات، هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مُصورة أو مُسجلة أو مُخزنة إلكترونيا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وإن كانت التعديلات، ستسهم بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها أم تظل في إطار التعديلات الشكلية، قال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن الحديث عن حق الحصول على المعلومات يتمحور حول سياقين، الأول: تشريعي، والثاني: الممارسة.
وأكد منصور، في حديثه لـ"الغد"، أن القانون منذ إقراره في الأردن كأول دولة عربية تقرّه، كان هناك ملاحظات أساسية عليه و"كنا نعتقد بأنه وُلد كسيحاً ولن يُسهم بإشاعة حق الوصول للمعلومات، لأنه يُعتبر واجب التطبيق، عكس الموضوع فأصبحت كل المنظومة التشريعية القائمة قبله أكثر وأعلى مرتبة وأسمى من قانون حق الوصول الى المعلومات، بما فيه قانون وثائق وأسرار الدولة وكذلك وثائق العديد من النصوص المتناثرة في التشريعات الأخرى".
عدا ذلك، بحسبه، كان هناك مشكلة في المادة (13) الخاصة بالاستثناءات الواردة و"الفضفاضة"، والتي جعلت من كل الحقوق مستثناة ولم تكن منضبطة، ولم تكن تتعامل مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الوصول للمعلومات.
وأكد منصور، أنه بعيداً عن الإطالة في الملاحظات والتفاصيل بشأن قانون حق الوصول للمعلومات الساري المفعول، فمن ذلك أيضاً أنه "عندما تريد طلب معلومات، يجب أن تكون صاحب مصلحة مشروعة، وأن مجلس المعلومات لا يملك صفة الإلزام للمؤسسات العامة بالإجابة عن الطلب"، لافتا الى أنه "عدا عن موضوع السياق التشريعي كانت هناك مشكلة في التطبيق والممارسة".
ولفت إلى أنه إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق د. عمر الرزاز، شُكلت لجنة عبر وزير الثقافة محمد أبو رمان لتعديل وإقرار قانون جديد "وكنا كمركز ممثلين فيها، إلى جانب مجموعة متعددة من المجتمع المدني والحكومة وخبراء قانونيين وحقوقيين، لإعداد مسودة مشروع قانون جديد، وكان باعتقادي أن مشروع القانون يُشكل حالة متقدمة".
وأشار إلى أن "أهم القضايا التي عملنا عليها، تبلورت في تقليص الاستثناءات وحصرها بالقضايا المتعارف والمتفق عليها دولياً، مثل المعلومات الشخصية والطبية والحسابات البنكية، وأسرار العلامات التجارية وغيرها".
وشدد منصور، على أنها قضايا فعلية يجب ألا يُفصح عنها "ووضعنا أيضاً ضرورة تصنيف المعلومات، وحين تُقرّر منع معلومة يجب أن تخضع لاختبارين: الضرر والمصلحة العامة، بمعنى إذا ثبت وجود ضرر بالافصاح عن المعلومة وآخر على الدولة، تُمنع المعلومة، وإن كانت المصلحة العامة تتقدم، فيجب الأخذ بالمصلحة العامة".
وأكد منصور، أن هذين الاختبارين يجري التعامل معهما دولياً بالقضايا في قانون حق الوصول للمعلومات، مضيفا "بعد ذلك أرسلت رئاسة الوزراء مسودة المشروع الذي أعدته اللجنة، وجاء ديوان التشريع وقام بعدة تعديلات أضعفت بنيته وقدرته في أن يكون فعالا بالإفصاح عن المعلومات".
وأوضح، أن مشروع القانون الذي بين يدي مجلس النواب الآن، أفضل مما هو ساري المفعول، ولكنه ليس هو المأمول، بخاصة في موضوع الاستثناءات، وهناك ملاحظات عليه.
وقال منصور "نتطلع إلى الممارسة والتطبيق"، مبينا أن المشكلة الأساسية، بالإضافة إلى التشريع، أنه لم يكن هناك جدية بتطبيق القانون رغم كل علاته، "لذلك كنا نعمل على إنفاذ القانون في المؤسسات العامة، وعملنا على المشروع لأربع سنوات، ووجدنا أن أغلب المؤسسات لا تعلم شيئاً عن قانون حق الوصول إلى المعلومات رغم أن المادة الأخيرة من أي قانون، تنص على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بإنفاذ القانون".
وشدد على أن أغلب المؤسسات، كانت لا تعلم ولم تضع أي إجراءات أو تدابير تساعد على إنفاذ حق الوصول للمعلومات، لذلك كان حق الوصول للمعلومات يواجه عقبتين، الأولى: تشريعية، والثانية: في التطبيق، لأنه لا يوجد سياق مؤسسي لإنفاذ المشروع.
وقال منصور "عملنا مع وزارة التخطيط ضمن مبادرة الحكومات الشفافة في الخطة التنفيذية على إعداد 3 بروتوكولات، لتحسين حالة حق الوصول للمعلومات وإنفاذه"، مضيفا أنه في العام 2020، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمكتبة الوطنية وأطراف متعددة، أعددنا 3 بروتوكولات هي: إنفاذ القانون، وتصنيف المعلومات، وإدارة المعلومات وأرشفتها وحفظها، ونُشرت جميعها في كانون الأول (ديسمبر) 2020 أثناء حكومة الرزاز.
وأكد منصور "لكن السؤال كان: كيف سنتابع مراقبة إنفاذ المؤسسات العامة لهذه البروتوكولات؟". مبينا أن البروتوكولات، خطوة متقدمة ومتميزة إن نفذت، والتزم بها وجرت مساءلة الجهات التي لا تنفذها.
وعندما يُقر مشروع القانون، وبالتأكيد سيكون أفضل مما سبق، فيجب ربط ذلك بوضع آليات مؤسسية لمراقبة إنفاذ البروتوكولات الثلاثة، فحاليا هناك آلية وحدة تطوير الأداء العام برئاسة الوزراء، يجب أن يُسند لها من بين تطوير الأداء، ضمان الحق بالوصول للمعلومات، وبأن كل مؤسسة لديها آلية واضحة لتطبيق البروتوكولات وتُساءل عليها.
من جهته، قال الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير لـ"الغد"، إنه جاء في الأسباب الموجبة للتعديلات، أنها تأتي "انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى". مؤكدا أن الأردن، أول دولة تنضم لشراكة الحكومات الشفافة العام 2011، والتي يُعد الحصول على المعلومات من أهم أعمدتها، والتزمت الحكومة بتعديل قانون الحصول على المعلومات "ليتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى".
وأضاف شقير "تأخر تعديل القانون أكثر من 12 عاما، ومع ذلك، فالتعديلات طفيفية، ولا أعتقد بأنها ستُغيّر كثيرا في ترتيبه على المؤشرات الدولية، إذ حصل على المرتبة 123 من 138 دولة، أي في نهاية القائمة". موضحا أن تعديلات النواب، أبقت شرط المصلحة لطالب المعلومات مع الحكومة وشطبتها للشخص الأردني.
وأضاف شقير "من التعديلات الجيدة التي أقرها النواب، إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين اثنين عن المجتمع المدني، وتخفيض مدة الرد على طلب المعلومات من 30 إلى 15 يوما، ويكون الطلب كتابيا أو الكترونيا". معتبرا أن التعديلات ما تزال شكلية، فالقانون بحاجة لعملية جراحية كبرى ليتوافق مع الأسباب الموجبة.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشته خلالها، مع مُختصين وجهات معنية.

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