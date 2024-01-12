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الأمم المتحدة للسكان: 11 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في الأردن للعام الحالي

1/12/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - خصص صندوق الأمم المتحدة للسكان 11 مليون دولار لتنفيذ مشاريعه في الأردن للعام الحالي، من أصل 132.5 مليون دولار خصصها لنشاطاته في 5 دول، تستضيف لاجئين سوريين، وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وقال تقرير يلخص احتياجات التمويل في هذه البلدان، إنه رغم جهود الجهات الفاعلة الإنسانية، ما تزال الأزمة السورية من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدًا في العالم.
وفي العام الحالي، سيحتاج 16.7 مليون شخص للمساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم منذ بداية الأزمة في العام 2011. ويشمل ذلك 8.4 مليون امرأة وفتاة، 4.1 مليون منهن في سن الإنجاب.
وفي الوقت نفسه، ما يزال هناك أكثر من 6.3 مليون لاجئ سوري في البلدان الخمسة، نصفهم تقريبًا نساء وفتيات، يواجهن مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال وعدم إمكانية الوصول للخدمات الأساسية.
وقال إن الصندوق في الأردن، سيبني على التقدم المحرز العام الماضي، لدمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية عبر منصات صحية مختلفة، مع التركيز على مرونة النظام، والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة.
وستركز الاستراتيجية على الشراكات والتنسيق متعدد القطاعات، لضمان اتباع نهج شامل للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم. وسيكون ضمان الجودة وإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات موضع تركيز كبيرا، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة كاللاجئين والنازحين.

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