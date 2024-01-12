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منظمة إنسانية: إسرائيل قتلت 10 آلاف طفل في غزة

1/12/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 1% من الأطفال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعني مقتل 10 آلاف طفل.

وأوضحت المنظمة أنه وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا في القطاع خلال الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت أن الأطفال الذين نجوا من العنف في غزة يعانون أهوالا لا توصف، بما في ذلك الإصابات التي تغير حياتهم، إضافة للحروق، والأمراض، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وفقدان والديهم وأحبائهم الآخرين.

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