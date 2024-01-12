منظمة إنسانية: إسرائيل قتلت 10 آلاف طفل في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 1% من الأطفال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعني مقتل 10 آلاف طفل.
وأوضحت المنظمة أنه وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا في القطاع خلال الهجمات الإسرائيلية.
وأضافت أن الأطفال الذين نجوا من العنف في غزة يعانون أهوالا لا توصف، بما في ذلك الإصابات التي تغير حياتهم، إضافة للحروق، والأمراض، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وفقدان والديهم وأحبائهم الآخرين.
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