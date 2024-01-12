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الحوثيون بعد الضربات على اليمن: سنرد ونواصل استهداف سفن إسرائيل

1/12/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توعد الحوثيون بالرد على الضربات الأميركية البريطانية على اليمن. وفي حين كشفوا عن حصيلة هذه الغارات، جددوا التأكيد على عزمهم على مواصلة "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".
وفي أول بيان بعد الضربات الأميركية البريطانية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن "العدو الأميركي البريطاني أقدم في إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة"، مؤكدا أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.


وأضاف يحيى سريع في بيان، أن "العدوان الأميركي البريطاني أدى إلى استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة"، مشددا على أن "العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب".

وتابع : "لن نتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعاً عن اليمن وسيادته، ونؤكد استمرارنا في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر الجمعة، أن قوات أميركية وبريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا "نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن"، لافتاً إلى أن "هذه الضربات الأميركية البريطانية رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر".

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