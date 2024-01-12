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الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت في احترام القانون الدولي

1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الجمعة- إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".
وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب"، كما حذرت "من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على الاحتلال الإسرائيلي وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري لمواطني غزة.

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