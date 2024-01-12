الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت في احترام القانون الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الجمعة- إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".
وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب"، كما حذرت "من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على الاحتلال الإسرائيلي وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري لمواطني غزة.
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