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أردوغان: أميركا وبريطانيا تريدان تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة دم

1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أرودغان ضربات التحالف الغربي على اليمن، بأنها "غير متناسبة مع التهديد".

وقال أردوغان إن بريطانيا والولايات المتحدة تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة دموية".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدوانا على اليمن فجر اليوم واستهدافا بعشرات الغارات مواقع للحوثيين في مدن عدة بما فيها العاصمة صنعاء.

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