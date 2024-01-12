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قوة إسرائيلية تقع في حقل ألغام بغزة (فيديو)

1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت سرايا القدس اليوم الجمعة، مشاهد وقوع قوة إسرائيلية في حقل ألغام جنوب وشرق مدينة غزة قبل تفجيره.

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