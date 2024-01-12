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انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية“بالتل” و”أوريدو فلسطين”، الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة، نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وقالت“بالتل” في منشور عبر صفحتها الرسمي على موقع فيسبوك:“نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.
وقالت“أوريدو” في منشور لها أيضا:“مع استمرار العدوان على قطاع غزة الحبيب فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة”.
وليست هذه المرة الأولى التي تنقطع فيها خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، وإنما جرى تسجيل انقطاع الخدمات لسبع مرات على الأقل، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأدى القصف المستمر لجيش الاحتلال على القطاع، إلى تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال، كما أن نقص الوقود أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة، وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.-(وكالات)

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