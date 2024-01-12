وزير دفاع الحوثيين: جاهزون للرد على الهجمات الأميركية والبريطانية

وزير دفاع الحوثيين: جاهزون للرد على الهجمات الأميركية والبريطانية
التاريخ
1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع في حكومة أنصار الله "الحوثيين" اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن، وأن القوات المسلحة اليمنية جاهزة للردع والرد على الهجمات الأميركية والبريطانية".
وأضاف العاطفي أنه كلما طالت الحرب الإسرائيلية على أهلنا في غزة، كان لدينا كثير وكثير من المفاجآت.-(وكالات)
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