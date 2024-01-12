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وزير دفاع الحوثيين: جاهزون للرد على الهجمات الأميركية والبريطانية

1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع في حكومة أنصار الله "الحوثيين" اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن، وأن القوات المسلحة اليمنية جاهزة للردع والرد على الهجمات الأميركية والبريطانية".
وأضاف العاطفي أنه كلما طالت الحرب الإسرائيلية على أهلنا في غزة، كان لدينا كثير وكثير من المفاجآت.-(وكالات)

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