تحذيرات من نفاد الوقود بمستشفى شهداء الأقصى

تحذيرات من نفاد الوقود بمستشفى شهداء الأقصى
التاريخ
1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، على وشك التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء.
وطالب المكتب دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفى الوحيد، الذي لا يزال يعمل وسط قطاع غزة، بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة.
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