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تحذيرات من نفاد الوقود بمستشفى شهداء الأقصى

1/12/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، على وشك التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء.
وطالب المكتب دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفى الوحيد، الذي لا يزال يعمل وسط قطاع غزة، بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة.

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