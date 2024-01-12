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فلنتعايش مع الهزيمة

1/12/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
بقلم: ناحوم برنياع
12/1/2024

كيفما أسميتم الأنباء عن المخطط الذي يتبلور لتحرير المخطوفين -اقتراح قطري، مصري أو أميركي- فهي تدل على أن في الجانب الإسرائيلي بدأوا يسلمون بالنتائج المحدودة للحرب. على أفضل علمي، صفقة لا توجد هنا بعد. ينبغي الأمل في أن تكون. لكن في ختام 100 يوم على الإخفاق والخراب، لا مفر من رؤية الوضع كما هو. ثمة قراء يرفضون قبول هذا الوصف للواقع: هذا حقهم. أعتقد أن في قيادة الجيش يفهمون الوضع جيدا. السؤال هو كيف يجسر نتنياهو ووزراؤه الفجوة بين التوقعات غير المسؤولة التي خلقوها، والقرارات القاسية التي يقفون أمامها. لا تحسدوهم.
يتحدث المخطط عن اتفاق لوقف نار لثلاثة أشهر. التنفيذ سيكون متدرجا. سيتضمن تحرير كل المخطوفين، الأحياء والأموات، على مراحل، فيما أن المرحلة الأولى ستكون إنسانية -بمعنى ستتضمن بأولوية أولى مرضى، جرحى، شيوخا. فضلا عن تحرير آلاف السجناء الفلسطينيين، كبارا وصغارا، يفترض بالمخطط أن يلبي المطالب الآتية: تعزيز دراماتيكي لحجم المساعدة الإنسانية للقطاع؛ عودة السكان إلى المجال الشمالي، إلى غزة وبناتها؛ انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي؛ إقامة إدارة بتمويل دولي لإعمار قطاع غزة من خرائبه -والأسوأ من كل شيء، شراكة حماس في السيطرة في القطاع في المستقبل.
الجانب الإسرائيلي كان يسعده أن يسمح بخروج قيادة حماس، بمن فيها السنوار وضيف إلى المنفى، في قطر أو في دول أخرى. منفى هو ما حصل عليه عرفات ورجاله في بيروت، في حرب لبنان الأولى. لكن غزة ليست بيروت والسنوار ليس عرفات. في هذه اللحظة هو لا يبحث عن مخرج في المنفى -هو يخطط لاحتفالات النصر في غزة.
الظروف كفيلة بأن تتغير في أثناء المفاوضات. حتى تفجير المحادثات ممكن. لكن السؤال ما يزال قائما، وهو صعب: هل الأمل في الحياة بـ136 إسرائيليا يبرر أثمانا كهذه؟ أنا أقول نعم، وليس بسبب حقيقة أن معظمهم مواطنون اختطفوا من بيوتهم بذنب حكومة وجيش تركتهم لمصيرهم في إخفاق لا مثيل له، تركتهم لمصيرهم قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) وتركتهم لمصيرهم في أثناء ذلك اليوم. عندما يلتقي نتنياهو بعائلات مخطوفين فإنه يحرص على أن يجلب إلى اللقاء زوجته، وكأن الحديث يدور عن مساكين يحتاجون لفلورنس نايتنجل، الأم تريزا، إيماءة شفقة في عالمه القديم تنتمي حصريا للنساء. في نظري هذا عار. الرئيس بايدن يمكنه أن يشفق على المخطوفين؛ نتنياهو مسؤول عن وضعهم. هذا عمله.
يوجد في المستوى السياسي والعسكري من يفضل أن يشطب عن جدول الأعمال موضوع المخطوفين. الادعاء هو أن المخطوفين هم مصدر إزعاج: الانشغال بهم يعيق القوات في الميدان ويعزز حماس. من الأفضل التسليم بمصيرهم والسير إلى الأمام. هذا الموقف بارز على نحو خاص في الوسط الحريدي القومجي المسيحاني. فمن أجل بعض من ممثلي هذا الوسط لم تكن أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) كارثة بل فرصة تاريخية: إسرائيل تحتل كل غزة، تطرد سكانها وتسكنها باليهود؛ وإذا ما فتحت جبهة في الضفة، فسنطرد الفلسطينيين من هناك أيضا.
أناس هذا الوسط بارزون في الوحدات القتالية في الجيش. أنا أقول هذا في صالحهم. هذا لا يعني أنه مسموح لهم أن يملأوا الحيطان في غزة بالشعارات التي تدعو إلى العودة إلى غوش قطيف. الجيش لا يعرف كيف يسيطر على حماستهم السياسية.
عجب آخر، أخطر، يتعلق بالعميد باراك حيرام الذي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في بيري أمر دبابة بقصف مبنى كان فيه، الى جانب مقاومي حماس، رهائن. 12 من الرهائن قتلوا، وانكشفت القضية في تقرير نشر في "نيويورك تايمز". ويجري الجيش الآن التحقيق فيها. أعضاء في ثلة التأهب في بيري طلبوا إرجاء تعيين حيرام قائدا لفرقة غزة حتى انتهاء التحقيق. الجيش الإسرائيلي رفض. مثلما في "فخ 22" لجوزيف هلر، فإن من قصف أعضاء الكيبوتس سيكون القائد المسؤول عنهم.
حيرام هو مقيم في مستوطنة تقوع، حقيقة تضيف بهارا سياسيا إلى القضية. في نظري ليس مهما أين يسكن -مهم ماذا كان تفكره. في هذه الحرب يكثر الجيش الإسرائيلي من شرح أخطاء كلفت حياة مدنيين ومقاتلين في أنه ليس هناك ما يمكن عمله، هكذا هو الحال في ساحة القتال. هذا التفسير ليس مقنعا دوما.
مصير المخطوفين ليس الكابح الوحيد الذي يوقف الجيش الإسرائيلي عن احتلال كل غزة. فأحيانا المخطوفون هم مبرر، أحيانا ذريعة: ليس كل من يعلق شارة التعريف على رقبته أو يربط شريطا أصفر ببدلته مجند حقا لقضيتهما.
مساء يوم الأربعاء الماضي كان يفترض بالكابينت أن يبحث في الرؤية لمستقبل غزة. غزة في اليوم التالي. في اللحظة الأخيرة شطب الموضوع عن جدول الأعمال: فقد تذكر أحد ما أن في الغداة، أي أمس، سيبدأون في لاهاي البحث في الشكوى الجنوب أفريقية. ومن يدري كيف ستؤثر الاقتباسات التي ستسرب من داخل الجلسة على البحث في المحكمة.
قصة صغيرة، لكنها تدل على أمور غير قليلة: حكومة إسرائيل الحالية لا يمكنها أن تدير الحرب. فهي تتمزق بين بن غفير وسموتريتش وبين بايدن وبلينكن مع غانتس وآيزنكوت في الوسط. نتنياهو بحث مع بلينكن في نقل 150 طنا من الطحين إلى غزة. الطلب يتعارض مع كل ما تعهد به نتنياهو للجمهور في بداية الحرب. البحث يجري من خلف ظهر وزراء الكابينت. نتنياهو استجاب بنصف فم. بلينكن مل، وهو يقرر أن يشكر نتنياهو علنا على الطحين. فيسارع مكتب رئيس الوزراء إلى النفي. النتيجة: الأميركيون لا يصدقونه، وزراء الكابينت لا يصدقونه، لا طحين ولا توراة. عندما كتب آباؤنا بـ"الخدع خض حربك" فإنهم لم يقصدوا هذا.
مع كل الأسف الذي في ذلك، فإن حماس على ما يبدو لن ترحل إلى أي مكان. دورها في أن يقضى عليها لعله يأتي في الجولات التالية، حين تخرق التسوية التي ستتقرر (وهي ستخرقها). فلو كانت فرصة لأن يقام في غزة بديل غير جهادي، ومشكوك أنها كانت، فقد رفضتها حكومة إسرائيل رفضا باتا.
لكن المخطوفين سيعودون إلى الديار، والجيش الإسرائيلي سيتفرغ للجبهة الشمالية. ولعل الإسرائيليين يتفرغون لترتيب أوضاعهم في بيتهم. هكذا قالت، هكذا وعدت، رؤوما كديم، التي قتل خمسة من أبناء عائلتها، على مسمع وزير الدفاع غالنت. جملها التأسيسية يجب أن تخط على أبواب مكتب رئيس الوزراء، على أبواب هيئة الأركان. هذا في أفضل الأحوال. في أسوأ الأحوال لن تكون تسوية، الجيش الإسرائيلي سيعلق في غزة، بدون خطة أمام قرابة مليوني نازح ليس لهم إلا أن يرحلوا، أمام عالم معادٍ وإدارة أميركة منهكة، مع مخطوفين لن ينجوا ومخلين لا يتمكنون من العودة إلى بيوتهم، مع اقتصاد في أزمة، ميزانية متهتكة وساحة سياسية لا تعرف أن تهتم إلا بنفسها.
في النهاية، مثلما في كل فيلم هوليوود ستكون نهاية سعيدة. باستثناء أني لا أعرف ما هي.

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