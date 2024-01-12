Saturday, 13 January 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكايات مؤلمة.. مشاهد لأطفال بمستشفى في غزة

1/12/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بريطانيا- في مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، نقل الكاتب توم بينيت ما روته الدكتورة سيما الجيلاني -طبيبة أطفال غادرت حديثا مستشفى الأقصى في وسط غزة- من قصص مؤثرة عن الإصابات الخطيرة التي عاينتها.
من بين تلك القصص المؤلمة حكاية فتاة تبلغ من العمر 11 عاما تعاني حروقا شديدة في الأنسجة لدرجة تصلب الأطراف، لم تكد تكف عن الصراخ، وهي في حالة مأساوية.
وكذلك حكاية طفل آخر يبلغ من العمر سنة واحدة بُترت ساقه، بينما كانت حفاضته ملطخة بالدماء.
وحسب رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يعد مستشفى الأقصى في دير البلح "أهم مستشفى متبقي في المنطقة الوسطى بغزة".
عندما وصلت الدكتورة سيما الجيلاني إلى المستشفى لأول مرة في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، رأت دخانا أسود يتصاعد من المباني المدمرة على بعد حوالي 600 متر من المستشفى.
وبعد أيام، كان الدمار على بعد 400 متر فقط. وحسب د.سيما "في كل يوم، عند صعود الدرج ونزوله، تلاحظ ارتفاع التوتر بشكل واضح؛ حيث بدأ الناس يشعرون بالقلق أكثر فأكثر بشأن ما يعنيه أن المستشفى أصبح مزدحما بشكل متزايد".
ومع اقتراب القصف من المستشفى، كان حوالي 70% من العاملين في مجال الصحة قد أخلوا المكان، بما في ذلك د.سيما وفريقها.
ومن أبرز ما عاشه المستشفى، استهداف غارة جوية إسرائيلية مبنى من طابقين بالقرب من المدخل المستشفى، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
ووفقا للطبيبة، ينام العديد من أفراد الطاقم الطبي المحلي في المنشأة، ويقضي بعضهم ليلتهم "في البحث عن الطعام والماء"، في حين يضطر آخرون إلى إجلاء عائلاتهم من منطقة إلى أخرى.
وتتذكر طبيبة الأطفال، أنها رأت أفرادا من طاقم العمل يتعرفون إلى بعض القتلى والجرحى من ضمن معارفهم.
وقالت "في وقت ما، كان من بين المرضى الخمسة الذين كانوا في غرفة الإنعاش، 4 أطفال، لقد شعرت بالصدمة والفزع الشديد إزاء عدد الأطفال والرضع الذين اضطررت إلى الاعتناء بهم نتيجة للقصف والغارات الجوية".
لكن المشهد الذي علق في ذهنها أكثر من غيره، هو مشهد عامل الإغاثة البالغ من العمر 23 عاما الذي بُترت ساقه.
نفِد المورفين من المستشفى، لذلك عولج في البداية بأدوية بديلة غير كافية. كان يتوسل من أجل الحصول على الماء، ولكن بما أنه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، لم يُسمح له بتناول أي شيء.
وذكرت أنها عملت شيئا يسيرا للغاية، حيث أخذت بعضا من الماء ومسحت جبهته بالماء البارد، ومسحت وجهه من الدم، وأزالت عنه الغبار، ووضعت بعض الماء من الشاش على شفتيه، وعندها هدأ تماما رغم الإصابات البليغة التي لحقت به، كان يريد أن يموت بكرامة فقط.-(وكالات)

MENAFN12012024000072011014ID1107714780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث