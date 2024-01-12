صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أدورا جنوب الضفة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أدورا جنوب الضفة
التاريخ
1/12/2024 2:38:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام إن صفارات الإنذار تدوّي في مستوطنة "أدورا" جنوب الضفة الغربية؛ بسبب شكوك باقتحام مقاومين فلسطينيين للمستوطنة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مستوطن على الأقل في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "أدورا" قرب الخليل، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المستوطنة.
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