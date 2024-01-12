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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أدورا جنوب الضفة

1/12/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام إن صفارات الإنذار تدوّي في مستوطنة "أدورا" جنوب الضفة الغربية؛ بسبب شكوك باقتحام مقاومين فلسطينيين للمستوطنة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مستوطن على الأقل في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "أدورا" قرب الخليل، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المستوطنة.

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