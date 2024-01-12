Saturday, 13 January 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

1/12/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خبراء - (كارنيغي الشرق الأوسط) 11 كانون الأول (ديسمبر) 2023

فيما يلي عرض لكيفية قراءة خبراء شبكة كارنيغي العالمية لتداعيات الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على مجالات اختصاصهم. يكتب في هذا الجزء كل من مها يحيى؛ روزا بلفور؛ جودي دمبسي؛ توماس دي فال؛ ألكساندر غابويف؛ جاين مونغا؛ وزينب عثمان.
* * *
مقدمة
*مها يحيى
في كتابها المؤثر بعنوان "شرب البحر في غزة" Drinking the Sea at Gaza، قالت الصحفية الإسرائيلية أميرة هاس: "بالنسبة لي، تختزل غزة كل فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتسلط الضوء على التناقض الجوهري الكامن في إسرائيل، بين من يراها منارةً للديمقراطية، ومن يعتبرها رمزًا للظلم والحرمان؛ غزة هي جرحنا المفتوح".
لقد نكأت الحرب الدائرة في غزة منذ هجمات حماس يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل، هذا الجرح المفتوح. وعلى ضوء هذه الهجمات، وشراسة الرد الإسرائيلي، وفداحة الخسائر البشرية والمادية، رأينا أسوأ كوابيسنا تتحقق أمام أعيننا. فقد أسفر الصراع عن مقتل الآلاف من أطفال غزة وألحق دمارًا جسيمًا بالقطاع، وطالت تبعاته مناطق العالم أجمع، إذ شهدت عواصم ومدن عربية وغربية مسيرات ومظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات تنديدًا بالحرب.
وأدى هذا الصراع إلى نشوب حرب سردياتٍ أججت التوتر داخل الكثير من المجتمعات، ولا سيما في الغرب. وأسهم النزاع أيضًا في تعميق الهوة الكبيرة التي تفصل بين دول الشطرَين الجنوبي والشمالي من العالم، وزاد من حدة الانقسامات الداخلية، وفضح ازدواجية المعايير الدولية، وفاقم ظواهر عدة، مثل صعود تيارات اليمين المتطرف وتنامي المشاعر المعادية للمهاجرين. ومن أجل تحليل هذه التأثيرات وغيرها، دعا مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط كوكبةً من الباحثين من شبكة كارنيغي العالمية إلى الإجابة عن سؤال محدد حول غزة يرتبط بمجالات اختصاصهم، فخلصنا إلى هذه الباقة الغنية بوجهات نظرٍ ثاقبة تؤكد أن القضية الفلسطينية التي بدا وكأنها دخلت في طي النسيان، قد عادت مجددًا إلى واجهة المشهد الدولي وإلى صُلب النقاش السياسي، وأنها ما تزال قادرةً على التأثير في الرأي العام وحشد شعوب ومجتمعات حول العالم.
يُعزى ذلك إلى جملة من الأسباب المعقدة، أهمها مشاعر الاستنكار إزاء عمليات القتل الجماعي للمدنيين العُزل في غزة. وفيما قوضت هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الشعور بالأمن لدى الكثير من الإسرائيليين، يرى مناصرو الشعب الفلسطيني أن الصراع الراهن لا يمكن فصله عن سياقه العام، حيث يرزح الفلسطينيون منذ عقود طويلة تحت وطأة الاحتلال والحرمان من الحقوق، ويعيش سكان غزة تحت الحصار في أكبر سجن مفتوح في العالم، في ظل تفاوت شاسع في موازين القوى العسكرية بين الجانبَين الإسرائيلي والفلسطيني، وغياب أي أفق سياسي لحل النزاع.
في خضم الخسائر المأساوية التي يتكبدها سكان غزة، وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 15 ألف شخص حتى هذا التاريخ، نصفهم من الأطفال، سأل مذيعٌ طفلًا فلسطينيا عما يريد أن يكون عندما يكبر، فأجابه قائلًا: "نحن أطفال غزة لا نكبر". إن غزة جرحٌ نازف لن يندمل... لكننا نأمل أن تساعد هذه التحليلات الموجزة في إيضاح أسباب ذلك.
* * *
كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الحرب في غزة، وكيف يمكنه التعامل مع الصراع؟
*روزا بلفور
أدى النزاع في غزة إلى تمزق أوروبا من نواحٍ عدة، في ضوء تأجج المشاعر بسبب الشعور بالذنب التاريخي والظلم، وذلك على امتداد الهويات المتعددة للأوروبيين أنفسهم. وقد كشفت الاستجابة الأولى لمؤسسات الاتحاد الأوروبي عن قيادة منقسمة، وبرزت ردود فعل غاضبة على الزيارة التي قامت بها كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي إلى إسرائيل، والتي اعتُبِرت منحازة وغير منسجمة مع الدبلوماسية التقليدية للاتحاد الأوروبي التي لطالما اعتمدت نهج التوازن في البيانات تجاه المسائل الفلسطينية والإسرائيلية.
ثم شهد التصويتُ في الجمعية العامة للأمم المتحدة انقسامَ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق مختلفة. منذ تسعينيات القرن العشرين، حافظ الاتحاد الأوروبي دائمًا على وحدة ظاهرية في التزامه بحل الدولتَين، والعودة إلى حدود العام 1967، وإدانة المستوطنات الإسرائيلية. ولكن خلال الأعوام الأخيرة، توطدت علاقات بعض البلدان مع إسرائيل بدافعٍ من التاريخ، وكذلك الروابط الثنائية المتنامية في الاقتصاد والأعمال، ونشأ في بعض الحالات تقارب بين القادة السياسيين المنتمين إلى أقصى اليمين. وتكشف الحرب، على ما يبدو، عن تبدل في التوافق بين الحكومات، ما يجعل من الأصعب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح من الصراع.
أدى حجم الرد الانتقامي الإسرائيلي وأعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا من جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء أوروبا، ما كشف عن انقسام إضافي بين الشعوب والحكومات. وبما أن فرنسا تضم أكبر جاليتَين، يهودية ومسلمة، في أوروبا، كان على الدبلوماسية الفرنسية أن تُقيم توازنًا بين الأصوات المختلفة. وفيما تختلف الاستجابة للصراع بين بلدٍ وآخر، بدءًا من تضامن ألمانيا التاريخي مع إسرائيل ووصولًا إلى تماهي إيرلندا مع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار، تظهر بعض الاتجاهات العامة: فالحكومات تنحاز إلى وجهة النظر الإسرائيلية، فيما يتحول الرأي العام، ولا سيما الأجيال الشابة التي تضم نسبة كبيرة من الأقلية المسلمة، لصالح القضية الفلسطينية.
في ظل تأجج المشاعر وتعمق الانقسامات، يصعب استشفاف الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الأوروبي، ولكن ثمة بعض المجالات للتحرك. أولًا، أخذ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، على عاتقه مسؤولية وضع الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي من النزاع موضع التنفيذ، وقام بجولة في الشرق الأوسط للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، وكذلك مسؤولين في البلدان المجاورة. ولم يكن الاتحاد الأوروبي يومًا في موقع يخوله التأثير في عملية التوصل إلى حل سياسي للنزاع، ولكن بإمكانه تيسير البُعد الإقليمي للحوار الدبلوماسي. ويمكن أن ينطوي ذلك على دعم الجهود الرامية إلى منع حدوث تصعيد والانزلاق إلى مواجهة إقليمية.
المجال الآخر حيث يمكن لأوروبا ككُل أن تضطلع بدور مفيد هو التحضير لمرحلة ما بعد الصراع. لم يُبدِ الاتحاد الأوروبي ودوله رغبة في الاستفادة من علاقاته الاقتصادية مع إسرائيل التي نمت إلى حد كبير في الأعوام الأخيرة، ولكنه يبقى الجهة المانحة الأكبر لفلسطين. ولا شك أن أي اتفاق سياسي سيتطلب استثمارات طائلة في إعادة الإعمار وفي بناء الأُسس الديمقراطية اللازمة لجعل الحل السياسي مستدامًا.
ختامًا، وبناءً على المشاعر التي أججتها الحرب على غزة والحِراك التضامني الذي أطلقته في أوروبا، يُمكن الاضطلاع بدور خاص في دعم الانخراط المدني والشبكات غير الحكومية الملتزمة ببناء مستقبل مختلف للمنطقة. وهذا لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، ولكن في حال التوصل إلى مثل هذا الموقف، يمكن التعويل على تاريخ أوروبا الطويل في ترسيخ أواصر التعايش، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحتى المصالحة.
* * *
كيف يمكن أن تؤثر الحرب الدائرة في غزة على أوروبا، ولا سيما على مخاوفها بشأن أوكرانيا؟
*جودي ديمبسي
ليس للاتحاد الأوروبي موقف موحد تجاه مسائل السياسة الخارجية والأمن، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت في شباط (فبراير) 2022، غيرت ذلك. فالاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية ودعما عسكريا كبيرَين لكييف، ناهيك عن أنه فرض عقوبات على موسكو، وتخلص من اعتماده على الغاز الروسي. لم يعد الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا وفرنسا اللتين كانت تربطهما علاقات وثيقة جدا بروسيا، ينظر إلى جيرانه الشرقيين من عدسة الكرملين.
لقد أحدث تصميم أوكرانيا على الدفاع عن استقلالها تغييرًا في ذهنية معظم الحكومات الأوروبية. ويُنظَر إلى الحرب ونتائجها بأنها مرتبطة بأمن أوروبا. وإذا لم تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب أو تدخل مفاوضات السلام من موقع قوة، فسوف تكون روسيا في موقع يخولها تهديد مولدوفا، وإحكام قبضتها على بيلاروسيا، وزيادة دعمها للحكومة الموالية لها في جورجيا. ومن شأن التيارات المؤيدة للديمقراطية في هذه البلدان أن تتصدى للمحاولات التي تبذلها روسيا لاستعادة موطئ قدمها السياسي في الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق أو ترسيخه. ونظرًا إلى أن هذه السيناريوهات ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار عند الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، يمكن القول إن الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو مسألة مرتبطة بالأمن الأوروبي.
أما الحرب في غزة فتطرح تحديا أمنيا وسياسيا مختلفا تماما للأوروبيين. فمصداقيتهم ضئيلة. ولم يستخدموا مطلقًا أدوات القوة الناعمة التي يملكونها، ولا سيما المساعدات المالية، للتأثير على السلطة الفلسطينية التي تتخذ مقرا لها في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. والأسوأ من ذلك أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل السلطة الفلسطينية على حساب دعم المجتمع المدني المستقل الحقيقي والنشطاء المناصرين للديمقراطية. كما كان دعمه لحل الدولتَين غير فعال. وقد وقف الاتحاد الأوروبي متفرجًا ومكتوف اليدين فيما واصلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والحكومات السابقة توسيع المستوطنات اليهودية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، في الضفة الغربية.
لقد أكدت الحرب الدائرة في غزة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو القضية الأكثر إثارةً للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي في مجالَي السياسة الخارجية والشؤون الأمنية. فألمانيا تقدم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، لاعتبارات تتعلق بماضي البلاد وتاريخها. أما إيرلندا، وهي الدولة الأكثر مناصرةً لفلسطين في الاتحاد الأوروبي، فتدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار. وتترتب على هذا الانقسام الحاد في المواقف تداعيات أمنية عدة على أوروبا. أولها يتعلق بأمن المجتمعات المحلية اليهودية، حيث يرتبط تنامي ظاهرة معاداة السامية بالهجوم الإسرائيلي على غزة. وثانيها يتمثل في تعاظم كراهية الإسلام، نظرًا إلى أن المتظاهرين الموالين لفلسطين يُصنفون بأنهم داعمون لحركة حماس ومناهضون لإسرائيل. وثالث هذه التداعيات يرتبط باحتمال وقوع هجمات إرهابية. ورابعها يكمن في إمكانية أن تستغل روسيا انقسام أوروبا وانشغالها بما يجري في غزة لزيادة وتيرة هجماتها على أوكرانيا.
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحافظ، لأسباب أمنية، على وحدته في ملف أوكرانيا الواقعة في جواره المباشر. وعليه أن يتقبل، في الوقت نفسه، أنه ليس له أي تأثير على الحرب في غزة.
* * *
كيف يُنظَر إلى حرب غزة في منطقة القوقاز؟
*توماس دي فال
في جنوب القوقاز، يفسر الجميع النزاعات التي تخوضها شعوب أخرى من خلال إسقاط وضعهم عليها.
فعلى امتداد ثلاثة عقود، دأب الأرمن والأذريون المسكونون، كل من جهته، بهاجس عرض روايتهم الخاصة عن النزاع المطول للعالم الخارجي، على إطلاق تصريحات يشبّهون فيها أنفسهم بالضحايا المتصوَّرين لنزاعات أخرى مثل الصراع في كوسوفو أو أوكرانيا.
في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، كان الأذريون يشعرون في تسعينيات القرن العشرين بأنهم مشابهون للفلسطينيين: فقد كانوا الضحايا "غير المرئيين" للتهجير الجماعي، الذين حجبت الإبادة الأرمنية التاريخية روايتهم. وقام بعض القادة العسكريين الأرمن، مثل الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، بتقليد الخطاب الإسرائيلي، من خلال استخدام لغة النصر والأمن المطلق وترديد عبارة "لن يتكرّر ذلك أبدًا!"
وخلال الأعوام القليلة الماضية، أصبح جنوب القوقاز يحتل حيزًا أكبر -ليس فقط في السياسة الأوروبية، بل أيضًا في السياسة الشرق أوسطية، مع زيادة تركيا وإيران وإسرائيل التزاماتها في المنطقة. وقد أنشأت أذربيجان تحالفًا مع إسرائيل يعود بالفائدة على الطرفَين، وبموجبه تؤمّن أذربيجان نحو نصف احتياجات إسرائيل من النفط والغاز، فيما قامت إسرائيل بشحن أسلحة إلى أذربيجان. وفي آذار (مارس) 2023، أكدت أذربيجان من جديد على متانة هذه العلاقة من خلال فتح سفارة لها في إسرائيل.
يتعلق ذلك إلى حد كبير بإيران التي تربطها بأذربيجان (التي هي شيعية اسميا ولكنها علمانية إلى درجة كبيرة في سياستها) علاقة شك وعدائية. أما أرمينيا وإيران، فتجمعهما علاقة جيدة وأجندة مشتركة قوامها الحفاظ على خطوط نقل مفتوحة لا تهيمن عليها أذربيجان وتركيا.
يتهم الأرمن إسرائيل بالتواطؤ في عملية السيطرة العسكرية على إقليم ناغورنو-كاراباخ في أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي تسببت بنزوح جميع السكان الأرمن البالغ عددهم مائة ألف نسمة. ومن الأسباب الأخرى لتشنج العلاقات الأرمنية الإسرائيلية الخلاف على الحي الأرمني في القدس، الذي بات مهددًا الآن باستيلاء المستوطنين الإسرائيليين على 25 في المائة من مساحته.
ولكن كلما طال أمد النزاع، ازدادت المشاكل التي يتسبب بها لأذربيجان. فدبلوماسيتها العامة أقل صخبًا إلى حد كبير في دعمها لإسرائيل، على الرغم من التواصل القوي على مستوى النخبة. وهذا ليس مفاجئًا في جمهورية حيث 99 في المائة من سكانها هم من المسلمين. والحليف الأقرب إلى الرئيس الأذري إلهام علييف هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حتى الآن، لم تُلحق مواقفهما المتباينة تمامًا من إسرائيل الضرر بعلاقتهما، في العلن على الأقل. ولكن قد تظهر بعض التصدعات في تحالفهما إذا واصلت إسرائيل حربها على غزة بالحدة نفسها.
* * *
كيف يمكن أن تؤثر الحرب الدائرة في غزة على التزامات الغرب تجاه أوكرانيا؟
*ألكساندر غابويف
بدأت الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في الحصول على الدعم المالي من الغرب لتلبية حاجاتها الدفاعية حتى قبل اندلاع الحرب في غزة. فقد كان حجم حزم المساعدات العسكرية الأميركية والمنطق العام خلف الدعم الكبير لكييف محطّ تساؤلات في أوساط بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي. وقد أدت الخلافات حول هذا الملف داخل الكونغرس إلى عرقلة تقديم مساعدات أساسية، وبدا واضحًا قبل هجمات حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أن البيت الأبيض يبذل جهودًا حثيثة لإقناع الجمهوريين بجدوى الاستمرار في توفير الدعم لأوكرانيا.
منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، تمثل التأثير الفوري والمباشر على أوكرانيا في تخصيص الموارد الأميركية، وعلى وجه الخصوص شحنات قذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي تحتاجها بشدة. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عمليات تسليم الذخائر الغربية قد تباطأت بسبب الوضع في غزة. وأشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى أن الولايات المتحدة لا يجب أن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في أوكرانيا، لكن الالتزامات المالية الثابتة التي صادق عليها الكونغرس لم تتجسد بعد على أرض الواقع.
تجدر ملاحظة أن الوضع في أوروبا أيضًا كان يتدهور قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهي تُعد، إلى جانب الولايات المتحدة، من بين أكبر مزودي أوكرانيا بالمساعدات للدفاع عن نفسها في وجه العدوان الروسي. ومنذ ذلك الحين، ازدادت قتامة المشهد، مع العلم بأن الحرب في غزة ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على استمرارية الدعم لكييف. فالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الألمانية بشأن إنفاق الائتلاف الحاكم أموالًا على صندوق المناخ كانت مخصصة في الأساس لمكافحة تفشي كورونا، تسبب بأزمة موازنة في الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد النقاشات في المجلس الأوروبي حول حجم الالتزامات المالية لكييف.
إلى جانب الموارد المادية، يتعين على كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخصيص وقت مهم للشرق الأوسط، على حساب أولويات أخرى بما فيها أوكرانيا. وقد ساعد الوقت الذي كرسه الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيون الآخرون للوضع في أوكرانيا في العام 2022، كييف على تحقيق الكثير من الانتصارات خلال العام الفائت. لكن الوضع سيكون مختلفًا اليوم، حيث تزيد من هذه المشكلة ضرورة التركيز على الحرب في غزة، فضلًا عن الأزمات المحلية المتنامية في دول غربية كبرى.
يضاف إلى ذلك أن المأساة في غزة فاقمت المشاكل الداخلية المتعددة التي أسهمت في تقليص الموارد التي يمكن أن يقدمها الغرب لأوكرانيا. أما الطرف الوحيد الذي قد يستفيد من هذا الوضع فهو روسيا.
* * *
ما أوجه الاتساق والتباين في مواقف الدول الأفريقية من الحرب في غزة؟
*جاين مونغا، وزينب عثمان
رشحت مجموعة واسعة من المواقف من مختلف أنحاء القارة الأفريقية حول الحرب في غزة. وقد دعت ردود الفعل الأفريقية التي تم التعبير عنها في المنتديات متعددة الأطراف وفي البيانات الرسمية عمومًا إلى وقف العمليات العسكرية، وأعادت التأكيد على دعم بلدانها لحل الدولتَين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن ثمة اعتبارات مختلفة تدفع الدول إلى تبني موقف مؤيد صراحةً للفلسطينيين أو للإسرائيليين، أو إلى تجنب الانحياز العلني لطرف دون آخر.
صوتت الأغلبية الساحقة من الدول الأفريقية في الأمم المتحدة لصالح قرارات تطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية، بعد أن صوتت 120 دولة لصالح القرار وعارضته 14 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت. وأفادت دراسة تحليلية أعدتها مؤسسة "إعادة تخيل التنمية" Development Reimagined، بأن أكثر من ثلث الدول التي صوتت لصالح القرار (وعددها 39 دولة) كانت أفريقية، بينما امتنعت ست دول أفريقية فقط عن التصويت، ولم تصوت أي دولة أفريقية ضد القرار. في المقابل، قدمت كندا تعديلًا على القرار، مدعومًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، ينص على إدانة الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بشكل لا لبس فيه، لكنه لم يحظَ إلا بدعم سبع دول أفريقية فقط، بينما صوتت 23 دولة أفريقية ضده مُبديةً معارضتها لصياغته. وفي نهاية المطاف، فشل التعديل الكندي في الحصول على الأصوات المطلوبة لإقراره، أي على الأغلبية المحددة بثلثَي أصوات الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا.
أما الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولةً في القارة الأفريقية، فجاء رده على الحرب في غزة متسقًا مع موقفه الرسمي الراسخ حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعبر في بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، مناشدًا الطرفَين التوقف عن القتال، والعودة إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل الدولتَين، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تسهيل عملية تحقيق السلام وضمان حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين. ولا شك في أن هذا البيان ينسجم مع موقف الاتحاد الأفريقي الثابت منذ عقود تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من سعي إسرائيل إلى الحفاظ على صفة عضو مراقب في المنظمة الأفريقية.
كان من أكثر البيانات المؤيدة صراحةً للشعب الفلسطيني ما صدر عن جمهورية جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا، فيما كانت دول عدة في غرب أفريقيا وجنوبها متعاطفة مع القضية الفلسطينية، إلا أن مواقفها كانت أقل اندفاعًا. وفي خطوة جريئة، قدمت جنوب أفريقيا، ومعها جزر القمر وجيبوتي وبنغلاديش وبوليفيا، طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، من ضمنها مقتل مواطنين من جنوب أفريقيا في الغارات الجوية على غزة. وفي المقابل، عبرت دول أفريقية أخرى، منها كينيا وغانا، صراحةً، عن انحيازها إلى إسرائيل، وأدانت بشدّة هجمات حماس، واعترفت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه الإرهاب. لكن الكثير من الدول الأفريقية حذت حذو نيجيريا وتبنت خطابا دبلوماسيا بعبارات منتقاة بعناية، يدعو إلى الحل السلمي للنزاع عن طريق الحوار.
يُعزى التباين في وجهات النظر بين هذه الدول إلى عوامل عدة، منها التجارب التاريخية لكل دولة، وروابطها السياسية والاقتصادية والثقافية، ومصالحها الوطنية. وفي الواقع، لمَسَت جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، أوجه تشابه بين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتجربتها الخاصة مع المشروع الاستعماري الاستيطاني في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، فيما استندت كينيا إلى مواجهاتها مع الإرهاب في الآونة الأخيرة. وألقى السفير مارتن كيماني، الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، كلمةً خلال الجلسة العامة التاسعة والثلاثين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، قال فيها "إن كينيا على دراية جيدة بالعواقب الوخيمة الناجمة عن الهجمات الإرهابية"، مشددا على ضرورة عدم استخدام الإرهاب أبدًا من أجل دعم قضية ما.
مع ذلك، عمَد قادة بعض الدول الأفريقية إلى تعديل مواقفهم الوطنية منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ربما للتكيف مع التوجهات العامة المتغيرة. وخير مثال على ذلك كينيا نفسها. ففي كلمة أدلى بها الرئيس الكيني وليام روتو خلال قمة سعودية أفريقية عُقدت في الرياض، بدا أنه يحاول تليين موقف بلاده الذي كان في البداية منحازًا بشدة إلى إسرائيل، وأعرب عن دعمه "لحل الدولتَين كوسيلة لإنهاء الصراع"، واعتبر بعض المحللين أن هذا التعديل أتى نتيجة الحضور المشارك. ويشير هذا إلى أن مواقف الدول من هذا الصراع ليست ثابتة وعصية على التغيير، بل ويمكن تعديلها وفق ما تمليه المصالح الوطنية المتبدلة وتوجهات الرأي العام.
باختصار، أثارت الحرب في غزة مجموعة متنوعة من ردود الفعل في القارة الأفريقية، ويجدر ترقب كيف يمكن أن تتطور هذه الاستجابات مع الوقت. وقد تمسكت بعض الدول بمواقفها على نحو واضح وحاسم، وتبنت دول أخرى مقاربة دبلوماسية حذرة، فيما ما تزال حفنة من الدول تُبدل مواقفها تماشيًا مع الظروف المتغيرة. وبينما تتوالى فصول الحرب في غزة، لا بد من الانتظار لرؤية كيف ستتأقلم الدول الأفريقية مع الأحداث، وما إذا كانت التباينات ستظل قائمة أم سينشأ تقارب في المواقف.

الخبراء:
*مها يحيى: مديرة مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، حيث تتركز أبحاثها على المواطنة، التعددية والعدالة الاجتماعية في أعقاب الانتفاضات العربية.
*روزا بلفور: مديرة مركز كارنيغي أوروبا، تركز أبحاثها على السياسات والمؤسسات الأوروبية، والسياسة الخارجية والأمنية لأوروبا.
*جودي دمبسي: زميلة أولى غير مقيمة في مركز كارنيغي أوروبا، ومديرة تحرير مدونة "أوروبا الاستراتيجية".
*توماس دي فال: زميل أول في مركز كارنيغي أوروبا، متخصص في شؤون أوروبا الشرقية والقوقاز.
*ألكساندر غابويف: مدير مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا.
*جاين مونغا: زميلة في برنامج أفريقيا، تركز أبحاثها على السياسات المرتبطة بالتكنولوجيا.
*زينب عثمان: مديرة برنامج أفريقيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن العاصمة، وزميلة أولى فيه. تشمل مجالات اختصاصها المؤسسات، والسياسات الاقتصادية، وسياسات الطاقة، والاقتصادات الناشئة في أفريقيا.

MENAFN12012024000072011014ID1107714777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث