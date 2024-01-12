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في مسيرة وسط البلد: هتافات لنصرة فلسطين واليمن

1/12/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - دعا مشاركون في مسيرة بعد صلاة الجمعة أمس، التي انطلقت من وسط العاصمة عمان، إلى نصرة الأشقاء في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، والضفة الغربية المحتلة، في ظل العدوان الصهيوني المستمر على القطاع منذ نحو 100 يوم.
وتحت عنوان“لا تهجير.. صمود ومقاومة حتى التحرير”، انطلقت المسيرة بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وائتلاف الأحزاب القومية اليسارية، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة، وشارك فيها مواطنون حيوا فيها صمود الغزيين ومقاومتهم، وهتفوا لفلسطين وغزة ونددوا بالهجمات الأميركية البريطانية على اليمن أمس.
وكانت عدة مدن يمنية، تعرضت فجر أمس، إلى غارات نفذتها الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية ضد مواقع عسكرية للحوثيين، في محاولة لرد واشنطن على هجماتهم ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، وتعبر البحر الأحمر، معتبرة واشنطن أن هذه الأعمال، هي مصدر مقلق لحركة الملاحة في المنطقة.
واعتبر المشاركون في المسيرة، أن مثل هذا الادعاء الاميركي، مكان أولى أن يوجه للاحتلال الذي يرتكب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين، ويقلقها، وقد هتفوا“من عمان تحية.. لغزتنا الأبية” و”من عمان تحية.. لليمن الأبية” و”بالروح بالدم نفديك يا غزة”.
وفي هذا النطاق، أشاد المشاركون في المسيرة بما قامت به دولة جنوب إفريقيا مؤخرا، برفعها دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، بتهمة ارتكاب الكيان جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وقد رفعوا علم جنوب إفريقيا ولافتات تحيي موقفها من غزة.
وأكد المشاركون ضرورة دعم الفلسطينيين في القطاع بكافة السبل المتاحة، مشيدين بالموقف اليمني الذين اعتبروه راسخا ومتماهيا مع الدور العروبي الذي ينصر القضية الفلسطينية.

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