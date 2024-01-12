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وسط دعوات للاستثمار في القطاع.. مشاريع لاستدامة مصادر المياه

1/12/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - يندرج تنامي دعوات عالمية نحو الحاجة الملحة لمزيد من الاستثمارات والتمويل للبنية التحتية المرتبطة بالمياه، لمواجهة معيقات تحقيق الأمن المائي، مع أولويات وزارة المياه والري، تحقيقا لاستدامة المصادر المائية.
وفي الوقت الذي جدد فيه البنك الدولي، تأكيده في تقارير منفصلة، ضرورة اتخاذ خطوات هادفة نحو عالم ينعم بالأمن المائي، من أهمها تأهيل البنية التحتية المرتبطة بالمياه، أكدت الوزارة مضيها في مشاريع متعددة تنسجم وتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة، في تصريحات لـ"الغد"، إن "المياه" تطور وتنفذ مشاريع متعددة، تصبّ في عملية استدامة المصادر المائية، وترتبط أساسا بإعادة تأهيل الآبار والمصادر المائية. وأضاف سلامة، إن تلك المشاريع تشمل أيضا تأهيل محطات المياه وخطوط المياه الناقلة، وحفر الآبار وتأهيلها، ومشاريع خفض الفاقد المائي، عبر تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه.
وبين سلامة، إن المشاريع التي تهدف بشكل أساسي لاستدامة المصادر المائية، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها إلى جانب ما سبق، المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع، والخطوط الناقلة للصرف الصحي، بالإضافة لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، لتعزيز استدامة مختلف المصادر المائية. وأشار محور الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024 – 2026 في مشروع قانون الموازنة 2024، المرتبط بوزارة المياه، لتوقعات بتحقيق أولويات عدة تتعلق بالتغير المناخي، ومن ضمنها الاستفادة من التمويل المناخي، لضمان أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، قادرة على التكيف مع التغير المناخي.
وتنصّ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023 – 2040، على أنه يقع على عاتق الوزارة، مسؤولية ملحة لتقليل الفاقد من المياه في البنية التحتية لمياه الري، وزيادة إنتاجية مياه الري، والتوسع باستخدام المياه غير التقليدية.
كما منحت الإستراتيجية، أولوية تحقيق رفع الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية.
وتتطلع التطلعات الاستراتيجية للقطاع المائي التي شملتها خطة التحديث الاقتصادي للقطاع في العام 2033، للوصول إلى البنية التحتية القوية.
وبحسب تقرير سابق للبنك الدولي، تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا بشكل خاص، بحيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه، تتطلب مبلغا هائلا قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 - و22.6 تريليون دولار بحلول العام 2050.

MENAFN12012024000072011014ID1107714775

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