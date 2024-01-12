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الحرب على غزة تفاقم توترات العالم وتحشر أميركا في تناقضاتها بدعم الكيان

1/12/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - أكثر من 100 يوم والحرب العدوانية للكيان الصهيوني مستمرة على قطاع غزة، ومع كل ساعة تستمر فيها، ترتفع حصيلة الضحايا الغزيين جراء قصف طائرات الكيان عليهم، ليتعدى عددهم الـ23 ألف شهيد، وعشرات آلاف المصابين والمفقودين، ولتتسع رقعة التوترات والتناقضات حول الحرب في الدول الغربية، بين من تدعو لوقف إطلاق نار فوري لها ومعارضين لأي مبادرة تدعو لوقفه.
تناقضات أدت لزيادة حجم الانتقاد للكيان الصهيوني، وحربه الوحشية على غزة، ولغياب موقف حاسم لوقف الحرب من الحكومات الغربية، أو فرض هدن إنسانية، تؤدي الى وقفها.
توترات إقليمية ودولية مختلفة، فرضتها هذه الحرب الإبادية، ما انعكس على خطابات وخطط الحكومات الغربية الداعمة للكيان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، ووضعتها قوى سياسية وشعبية محلية في خانة الشك مطالبة بمحاسبتها، على ما يرتكبه الاحتلال في غزة، من جرائم حرب بشعة، وتدمير لكل مرافق الحياة في القطاع.
في هذا النطاق، يرى مراقبون أن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن من الحرب على غزة، رغم إقرار ساسة أميركيين بارتكابات الكيان الإجرامية، ومحاولات الضغط عليه لحماية المدنيين الغزيين، قد يكبد مكانته الداخلية والخارجية ثمنا باهظا، بخاصة مع ارتفاع وتيرة رفض مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية لموقف بلادهم من هذه الحرب.
الوزير الأسبق د.وائل عربيات، بين أنه منذ بدأت الحرب الهمجية على غزة، يتعرض الموقف الأميركي بسببها لانتقادات أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية شديدة وواسعة، تتهم أميركا بالتواطؤ مع الكيان لإطالة أمد الحرب، وانتهاج سياسة ازدواجية متناقضة، تعارض في جانب منها وقف الحرب، بينما تبدي الأسى والحزن في الجانب الآخر، من دون أن توقف مقتل آلاف الأبرياء الفلسطينيين.
ورأى عربيات، أن هذا التناقض في الموقف الأميركي بلغ ذروته، بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأضاف“منذ بدء عدوان الكيان على غزة، يبدو الموقف الأميركي بشأن استمرار تلك الحرب متناقضا، فواشنطن تدعو لحماية المدنيين في جانب، لكنها في الوقت نفسه، تتماهى مع موقف الكيان الذي يؤكد دوما، ضرورة استمرار العمليات الحربية في غزة، رغم تزايد عدد الضحايا الأبرياء من الغزيين”.
من جهته، يشير النائب السابق حابس الفايز، إلى علامات على تناقض الموقف الأميركي تجاه استمرار الحرب على غزة، ومنها ما تؤكده تقارير إعلامية، حول وصول مزيد من الذخائر والأسلحة الأميركية إلى جيش الكيان، لدعمه وتشجيعه على الاستمرار بحربه، الى جانب محاولات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الدبلوماسية، لمنع توسع الحرب ودخول أطراف إقليمية فيها، بينما يطلق يد الكيان ليواصل حربه المدمرة والهمجية في القطاع.
وأضاف الفايز“من جهتها، تبرر واشنطن موقفها الرافض لإنهاء الحرب والعدوان على غزة بأنه لن يكون مفيدا، ويتوجب منح الوقت الكافي لتل أبيب لإنهاء مهمتها في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية- حماس، وهو الخطاب نفسه الذي تصدره حكومة الاحتلال. وترى الإدارة الأميركية فيه، نوعا من التماهي مع الخطاب الصهيوني، من أن انتهاء الحرب الآن قبل تحقيق الكيان أهدافه، سيؤدي لاستمرار وجود حماس، التي لن تنتهي وستظل مستمرة في مقاومة الكيان اليوم وغدا”.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية د.هاني الكعيبر السرحان، إن الموقف الأميركي من الحرب الهمجية على القطاع، وما يصدر من تصريحات عن ايدن، وبلينكن، تبدو شكليا، أنها تحمل فى طياتها مؤشرات توحي بحدوث تغير نسبي فى الموقف الأميركي تجاه ما يجري، ولكن عندما يتعلق الأمر بواقع ما تقوم به الإدارة الأميركية من دعم عسكري واقتصادي وسياسي للحرب الوحشية على غزة، يتضح بما لا يدع مجالا لأى شك، بأن أميركا شريك أساسي في هذه الحرب الدامية.
وقال السرحان، إن بلينكن في زيارته الأخيرة للمنطقة، جاء محملا بأهداف عديدة، لكن هل يمتلك أي أدوات لتنفيذها؟ الإجابة لدى الكيان، الذي يمتلك أجندة مناقضة لما تريده إدارة الرئيس جو بايدن.
وأضاف“شرع بلينكن في رحلته المكثفة نيابة عن رئيسه بايدن، في محاولة الترويج لحل الدولتين، كما أعرب بايدن في مقاله بصحيفة“واشنطن بوست” في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن قبل تحقيق هذه الرؤية الرائعة التي ستجلب السلام العالمي، يتعين على بلينكن أن يمر عبر مسار من العقبات التي يبدو حاليا من المستحيل التغلب عليها. وأينما ذهب في المنطقة حتى الآن، فقد سمع رسالة تكاد تكون موحدة، وهي أن واشنطن، عليها الضغط على تل أبيب لحملها على وقف إطلاق النار في غزة، ليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بل وقف كامل للنار، على أن تبدأ بعدها مفاوضات سياسية، تنتهي بحل للقضية الفلسطينية حلا عادلا، يقوم على أساس سلام شامل”.
ورأى السرحان، أن الموقف الدبلوماسي الأميركي يتسم بالتناقض، إذ في الوقت الذي تبدي فيه واشنطن أسفها لمقتل مدنيين في غزة، فإنها لا تضغط على الكيان بما يكفي لوقف الحرب، كما أن تصريحات بلينكن خلال جولاته في المنطقة، بخاصة في زياراته للكيان، تعكس انحيازا كاملا له، وهو ما يعد نوعا من توفير الغطاء السياسي للعمليات الحربية الصهيونية، بصرف النظر عما قد تسفر عنه من ضحايا غزة الأبرياء.

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