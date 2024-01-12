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المقاومة الفلسطينية ترد بقوة على عدوان الاحتلال في غزة وطولكرم

1/12/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الاراضي الفلسطينية - على وقع العدوان المتواصل على قطاع غزة ارتقى العديد من الشهداء في عدة غارات همجية استهدفت منازل مدنية بحي المشاعلة غربي دير البلح وسط قطاع غزة، فيما انسحب جيش الاحتلال من طولكرم بعد اجتياحها
وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة دارت أمس في جنوبي القطاع بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، بالتزامن مع قصف عنيف ومتواصل للاحتلال لحي الصبرة بمدينة غزة.
وقال الدفاع المدني بغزة إن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة، ولم نتمكن من الوصول إليهم.
وشنت مقاتلات الإحتلال غارة جوية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، المحاصر منذ عدة أيام، كما تعرضت عدة مخيمات في غزة من بينها النصيرات والبريج والمغازي لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف صباح أمس.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أنها أحصت 10 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، وأوضحت أن أكثر من 120 شهيدا سقطوا في تلك المجازر.
وقالت الوزارة إن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفع إلى 23 ألفا و469 فلسطينيا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 59 ألفا و604 آخرين.
وشيع في مخيم رفح أمس 10 فلسطينيين كانوا قد استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو سنيمة في منطقة الشوكة شرقي مخيم رفح.
وكانت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أول من أمس أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– تمكنوا من استهداف غرفة قيادة للعدو بقذائف هاون من العيار الثقيل شرق مدينة خان يونس.
وأوضحت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
كما أعلنت القسام أيضا استهداف 8 آليات إسرائيلية، منها دبابتا ميركافا وجرافة وناقلة جند وتدمير إحداها، وذلك في مناطق بشرق خان يونس وشرق مخيم النصيرات.
وفي خان يونس أيضا، تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في مبنى، بقذيفة "الياسين 105"، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
وأعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون في محيط بني سهيلا شرق خان يونس.
وقالت السرايا إن "مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة التاندوم، بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة". وسيطروا على طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار في جباليا أيضا.
وفي طولكرم انسحب جيش الاحتلال من المدينة ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لنحو 7 ساعات أمس، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية بالمدنية والمخيم.
ودمرت جرافات عسكرية شوارع رئيسية، وأتلفت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء.
وأغلقت جرافات الاحتلال مداخل ضاحية اكتابا القريبة من مخيم نور شمس بالسواتر الترابية، ونشر الاحتلال قناصة في عدة أبنية، في حين حلقت طائرات مسيّرة في سماء المخيم على ارتفاع منخفض.
وعمل جيش الإحتلال على فصل عدد من أحياء المخيم، وشرع في تفتيش عشرات المنازل، وأخضع سكانها للاستجواب، وحول المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية.
وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته أثناء اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم.
وأضافت أن مقاتليها برفقة الفصائل الأخرى خاضوا اشتباكات عنيفة ضد القوات التي اقتحمت المخيم، مما أدى إلى تراجعها بعد تحقيق إصابات مباشرة فيها.
وأكدت سرايا القدس-"كتيبة طولكرم" أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة ثقيلة بإحدى الجرافات من نوع "دي9"، مما أدى لإصابتها بشكل مباشر وإعطابها بشكل نهائي.
يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني بطولكرم ومخيم نور شمس خلال أقل من 72 ساعة، وكان الاحتلال قد دهم المدينة والمخيم يوم 9 الشهر الحالي، وجرف البنية التحتية وقصف منازل للمواطنين في المخيم.
في سياق متصل، أصيب شاب واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر أمس.
وأصيب الشاب خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها القرية، واعتقل الاحتلال الشابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما.
كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس، حيث اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، وفتشت عددا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية عزموط وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقرية يتما جنوبا، واندلعت مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال في بيت فوريك، في حين قام جنود الاحتلال بمداهمة العديد من المنازل في القرية.
ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، كثف الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 343 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5810 بالضفة لوحدها، حسب مصادر رسمية.-(وكالات)

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