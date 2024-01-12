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الاحتلال يقول إنه قتل 3 منفذين لعملية إطلاق النار بمستوطنة قرب الخليل

1/12/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه قتل 3 منفذين لعملية إطلاق نار بمستوطنة أدورا قرب الخليل، وفق مراسلة "المملكة".
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد تسلل 3 أشخاص على الأقل إلى مستوطنة "أدورا" قرب الخليل.
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن شخصا أصيب في إطلاق نار بالمستوطنة.-(وكالات)

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