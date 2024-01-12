الاحتلال يقول إنه قتل 3 منفذين لعملية إطلاق النار بمستوطنة قرب الخليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه قتل 3 منفذين لعملية إطلاق نار بمستوطنة أدورا قرب الخليل، وفق مراسلة "المملكة".
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد تسلل 3 أشخاص على الأقل إلى مستوطنة "أدورا" قرب الخليل.
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن شخصا أصيب في إطلاق نار بالمستوطنة.-(وكالات)
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