Saturday, 13 January 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرايا القدس تعلن قصفها مدينة أسدود برشقات صاروخية

1/12/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الجمعة، قصف مدينة "أسدود" المحتلة ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.
وأضافت أنها قصفت خلال عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي تحشدات لقوات الاحتلال في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
وبينت أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس واستهدفوا جرافة إسرائيلية بقذيفة (RPG).

MENAFN12012024000072011014ID1107714771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث