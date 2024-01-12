سرايا القدس تعلن قصفها مدينة أسدود برشقات صاروخية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الجمعة، قصف مدينة "أسدود" المحتلة ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.
وأضافت أنها قصفت خلال عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي تحشدات لقوات الاحتلال في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
وبينت أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس واستهدفوا جرافة إسرائيلية بقذيفة (RPG).
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