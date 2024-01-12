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مرافعة الحكومة عن الموازنة

1/12/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس مرافعة دقيقة ومقنعة حول المالية العامة للدولة المتضمنة في مشروع قانون الموازنة المعروض أمام مجلس الأمة بحسب الاستحقاق الدستوري. العسعس الذي تحدث للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان ونخبة من الأعيان برئاسة رئيس اللجنة العين رجائي المعشر شرح – العسعس - فرضيات الموازنة وعوامل قوة المالية العامة في الأردن وأهم التحديات التي تواجهها، مؤكدا بمنطق رصين أن الأردن استطاع أن يصمد أمام كثير من التحديات الإقليمية والاقتصادية، وأنه لولا سياساتنا المالية والنقدية الحكيمة واللاشعبوية لانزلق اقتصادنا إلى ما تشهده دول عدة في المنطقة من عدم قدرة على سداد الدين أو انهيار النظام المصرفي وانفلات معدلات التضخم. الأردن الدولة الوحيدة غير النفطية في المنطقة التي استطاعت الصمود لا بل حسنت من تصنيفها الائتماني ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يعيه أهل الاقتصاد ورجال المال.
نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بلغت 88 % وهي محسوبة ضمن المعايير العالمية لحساب الدين العام، والنمو هو الذي سيقلل من نسبة الدين لذلك فهو الهدف الإستراتيجي الأهم، وعليه فالإنفاق الرأسمالي هو الأعلى تاريخيا في هذه الموازنة حيث بلغ 1729 مليون دينار. الدعم مستمر وقد بلغ 262 مليونا لصندوق المعونة الوطنية 298 مليونا دعما للسلع الغذائية أهمها القمح والشعير و20 مليونا لصندوق الطالب الفقير بعد أن كانت 10 ملايين. الموازنة تواجه تحديات تؤرق الحكومة منها خسارة شركة الكهرباء البالغة هذا العام لوحده 500 مليون دينار والمعالجات الطبية والبالغة 200 مليون، إضافة لخسارة قطاع المياه إلا أن هذه الأخيرة ثمة خطة لمعالجتها تغيب عن معالجة خسائر شركة الكهرباء والمعالجات الطبية التي فيها كثير من الهدر. رغم ذلك، حافظ الوضع المالي على استقراره، وأوضح مثال على ذلك نسبة التضخم على السلع الغذائية حيث بلغت 1.7 % في حين انها في مصر 7 % وأعلى بكثير في تركيا وفي أميركا 9 %.
ما قيل عن المالية العامة مطمئن رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة من فقر وبطالة، ولكن ظني أن أهم ما يجب أن يستوقف الأردني هو الزيادة بنسبة 4.8 % في مخصصات الجيش والأجهزة الأمنية وهي تخوض تحديات هائلة رتبت عليها كلف مالية باهظة، وهذا أقل ما أن نقدمه لجيشنا وأجهزتنا وهي تخوض معارك الأردن. الزيادة قليلة ولكنها تدل على ادراك الموازنة حجم الضغوط الهائلة التي يتعامل معه الجيش والأجهزة الامنية. يستوقفنا ثانيا ضرورة ان يعي معشر الاقتصاديين خاصة في القطاع الخاص ان فلسفة تخفيض الضرائب والتوسع في الإنفاق الذي يدعو إليه البعض خاطئة، بدليل ما حدث في دول مجاورة انهارت اقتصاداتها لانها ركضت خلف النمو السريع الزائف غير المستدام، والحق ان الاستقرار المالي والنقدي هو الذي يحقق النمو المضطرد المستدام. كان بعض اقتصاديينا يطالبوننا أن ننظر لتجربة لبنان وغيرها ونقلدها، وثبت بوجه الحق أن سياساتنا الأكثر حكمة وحصافة.
سياساتنا المالية والنقدية قوية وحصيفة وعابرة للحكومات، وهي بتقديري قصة نجاح تأتي ثانيا بعد قصة نجاح سياساتنا الأمنية والعسكرية، ويجب علينا أن نكثف الحديث عن ذلك ليعلمه كل أردني.

MENAFN12012024000072011014ID1107714770

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