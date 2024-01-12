معان : إسرائيل كيان من رماد

MENAFN - Alghad Newspaper) حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشدة لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.



وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة أن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة ثابتة في قلوب العالم العربي والإسلامي والشعب الفلسطيني ، داعين الله عز وجل ان يجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والهيبة في قلوب أعدائهم المحتلين لأرضهم.



وحيا المشاركون المقاومة الفلسطينية الباسلة التي مازالت تكتب تاريخا جديدا للنضال ضد الكيان الصهيوني المحتل، وإثباتها للعالم أن إسرائيل كيان من رماد ويقفون خلف دول كبرى تمدهم بكل ما أوتيت من قوة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي توفر لإسرائيل الغطاء المالي والدعم العسكري لقتل الشعب الفلسطيني بسلاح أميركي.