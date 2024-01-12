الكرك: وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك اليوم وقفتان للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة .

وعبر المشاركون عن ادانتهم للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، مشددين على ان الغرب شريك في العدوان على الأمة العربية كلها. وطالبوا بموقف رسمي عربي موحد تجاه الحكومات الغربيه الداعمه للكيان الصهيوني رافض للعدوان الغربي.

ونظمت الوقفة الأول في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، وشارك فيها مئات المواطنين ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني .

كما نظمت الحركه الإسلامية في الكرك وقفه تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في بلده الحسينيه بلواء المزار الجنوبي.

وطالب المشاركون في الوقفه الغاء معاهدة السلام مع دوله الاحتلال، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكا في العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن.