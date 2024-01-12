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مسيرة ووقفة احتجاجية تنديداً بالحرب التي يشنها الاحتلال على الأهل في غزة

1/12/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة
مادبا - نظم أهالي مخيم مادبا ، مسيرة ووقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة من أمام ساحة مخيم مادبا ، تنديدا بالحرب التي يشنها الاحتلال على أهالي غزة من قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ودعماً للقضية الفلسطينية وللقيادة السياسية في أي قرارات بالشأن القائم.
وانطلقت المسيرة من مسجد مخيم مادبا وجابت شوارع المخيم .والتي جاءت ، دعماً لأهل غزة، وتنديداً بحرب الإبادة "الإسرائيلي" المستمرة على قطاع غزة المحاصر، و"تعمد الغارات الإسرائيلية استهداف المدنيين والمرضى والنازحين في المنازل المأهولة والمستشفيات ومراكز الصحية ، حيث ردد المشاركون بالمسيرة هتاف "مع غزة، مع المقاومة، مع الأقصى"، منددين بعدوان الاحتلال، و موجهين التحية للمقاومة الفلسطينية التي ترد على العدوان بإطلاق الصواريخ على مستوطنات الاحتلال وتصد الغزو البري "الإسرائيلي" لقطاع غزة.وفي الوقفة ثمن المتحدثون بالموقف الأردني الثابت والقوي اتجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الأعزل في فلسطين.
ودعوا إلى تحرك دولي ومن قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر الإسرائيلية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

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