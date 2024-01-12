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الكنائس الكاثوليكية تنشد السلام وترفع الصلوات لإنهاء الحرب على غزة

1/12/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان المغطس - دعا بطريرك القدس للاتين ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، إلى وقف فوري للغة السلاح والقتل والتشريد وهدم البيوت، مشددا على ضرورة أن تعمل الأسرة الدولية على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حل الدولتين ووضع خاص لمدينة القدس.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرى على ضفاف نهر الأردن في موقع المغطس أمس "سيتم تقديم القداس من أجل إسكات الحرب، والسماح للجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية بإيصال مساعداتها الإنسانية، في حين ستقتصر احتفالات الكنيسة على الشعائر الدينية حدادًا على أرواح الشهداء وإقامة الصلوات لشفاء الجرحى والمصابين"، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه برفقة رؤساء الكنائس والفاعليات الإسلامية في الأردن وفلسطين قبل أيام من عيد الميلاد المجيد مع جلالة الملك جاء لتثمين موقف جلالته والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة على وقفتهم التاريخية النبيلة مع أهلنا في غزة، وخصوصا إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف "آتي بدوري من القدس لتشجيع الحوار والتلاقي بين المسلمين والمسيحيين"، راجيا كل الخير للأردن الحبيب، ليبقى بقيادة جلالة الملك منارة للسلام والمحبة.
ووجه الكاردينال بيتسابالا دعوة للحجاج من كل مكان في العالم ليأتوا لزيارة الأردن، مقدمًا الشكر للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس أمناء موقع المعمودية، ووزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، وموقع المعمودية، والكنائس، ولكل من يعملون في هذا القطاع السياحي المهم بالنسبة للاقتصاد الأردني، وكذلك لبناء الجسور بين الكنائس المحلية وكنائس العالم.
وألقى المطران جمال دعيبس عظة القداس كلمة استذكر فيها المعاني الروحية للمعمودية. وقال: "من خلال سر المعمودية، أصبحنا جماعة مسيحية متحدة ومبشرة برسالة السماء، في تمجيد الله في الأعالي، والسلام في الأرض لبني البشر، وعلى مثال السيد المسيح، فكل مسيحي مدعو تحقيق ملكوت الله، ملكوت عدلٍ وسلام ومحبة، عدلٍ وسلامٍ ومحبة، وهذا ما نصلي من أجله اليوم، لجميع المتألمين والمظلومين".
وأضاف: "في موقع المعموديّة هذا يلتقي تاريخ الخلاص بجغرافية المكان، أو كما دعاه البابا بولس السادس بجغرافية الخلاص هنا، تعمّد السيد المسيح وانطلق يبشر يدعو إلى التوبة وإلى ملكوت الله هنا، انشقت السموات، فزال الحاجز بين الله والناس... وعندما نقول هنا، فهذه ليست مجرد إشارة جغرافية، هنا تعني أن الله اختار هذا المكان وهذه الأرض. هنا تعني فخرنا بانتمائنا لهذا البلد ولهذه البقعة الجغرافية التي قدسها الله، هنا جذورنا، هنا خلاصنا، هنا فخرنا ورسالتنا".
وفي ختام القداس، ألقى أمين سر النيابة البطريركيّة اللاتينية في عمان، الأب عماد علمات، كلمة شكر فيها جميع الجهات الحكومية من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغطس، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واللجان الليتورجية والوجستية، والحركات الشبابية من كشافة وشبيبة وخدام هيكل وفرق ترنيم، التي عملت بروح الفريق الواحد لإنجاح هذا اليوم المميز. كما شكر المرنمة اللبنانية كريستيان نجار على مشاركتها في إحياء ترانيم الحج لهذا العام.
وتم خلال القداس الذي أقيم بمناسبة الحج الوطني والمسيحي الرابع والعشرين إلى موقع معمودية السيد المسيح- المغطس رفع الأدعية والصلوات من أجل وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، بمشاركة النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال دعيبس، ورئيس أبرشية بترا وفيلادلفيا للروم الكاثوليك جوزيف جبارة، والسفير البابوي المطران جيوفاني دال توزو، وممثلي الكنائس المارونية والسريانية والكلدانية والأرمنية، وعشرات الكهنة، وعدد من النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، وألوف المؤمنين الآتين من مختلف مناطق المملكة.
بدوره، أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أن السياحة قد تضررت بسبب العدوان على غزة، مشددا على أن الأولوية والهم الأردني في الوقت الحالي هو وقف العدوان الحالي، ومن ثم تعود عجلة السياحة إلى الازدهار من جديد.
وحول الخطط المستقبلية لزيادة رحلات السياحة الدينية إلى المملكة، أشار حجازين إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة، بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث قام مؤخرًا وزير السياحة مكرم القيسي بعقد سلسلة لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان، ومع وزيرة السياحة الإيطالية، وذلك لتشجيع الحج المسيحي إلى المواقع الدينية في المملكة.
من جانبه، قال رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الدكتور الأب الدكتور رفعت بدر، إن يوم الحج لهذا العام يتزامن مع إحياء كنائس الشرق الأوسط هذه السنة بمرور 50 عامًا على إنشاء مجلس كنائس الشرق الأوسط، وبالتالي الاحتفال بنصف قرن على المسيرة المسكونية والأخوية التي تجمع مختلف الكنائس والعائلات الكنسية الأربعة في منطقة الشرق الأوسط وهي الكاثوليكية والأرثوذكسية والأرثوذكسية الشرقية والإنجيلية.
ولفت إلى أن أدعية الحج لهذا العام ستكون على نية السلام الغائب في فلسطين، ومن أجل وقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانيّة بشكل سلس إلى الشعب المنكوب في القطاع، مثمنا الجهود الجبارة التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وولي العهد ووزارة الخارجية، على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وعلى جهود القوات المسلحة الأردنية المتمثلة بالمستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، وفي إيصال المساعدات الإغاثية الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحيا الأب بدر وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة موقع المغطس وعلى رأسها رئيس مجلس أمناء موقع المعمودية والمستشار الشخصي لجلالة الملك، صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، على الجهود الحثيثة لتشجيع السياحة الدينية إلى المملكة، وآخرها اللقاءات التي عقدها قبل أيام معالي الوزير مكرم القيسي في كل من حاضرة الفاتيكان وإيطاليا لتعزيز الحج المسيحي، حيث تم الإعلان عن سنة يوحنا المعمدان في العام 2023، والتي ستُحيي مرور ألفي عام على عمّاد السيد المسيح في هذه البقعة المقدسة.
ووجه الأب بدر الشكر للجيش العربي ولكافة الأجهزة الأمنية التي تسهر وتتعاون مع الكنائس من أجل إنجاح الحج السنوي، كما شكر كافة الفعاليات من كشافة وشبيبة ولجان تحضيرية، وفرق الترتيل وخدام الهيكل من طلاب المعهد الإكليريكي في بيت جالا في فلسطين، ولكل من حضر وحضّر لهذا اليوم المبارك.
وشارك في الاحتفالات أمين عام وزارة السياحة والآثار عطوفة الدكتور عماد حجازين وعدد من النواب والأعيان ومترف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة وعدد من الأساقفة ورؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأردن، وحضور زاد على 6 آلاف حاج.

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