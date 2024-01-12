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مسيرات تدين العدوان على غزة وتهتف لنصرة المقاومة

1/12/2024 2:36:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محافظات- ندد مشاركون في مسيرات ووقفات احتجاجية شهدتها عدة مدن بالمحافظات، بعد صلاة الجمعة أمس، بالعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والمدعوم من أميركا ودول غربية يقابله صمت دولي مطبق.
وأكد المشاركون في المسيرات والوقفات التي دعت إليها فاعليات حزبية ونقابية وشعبية، ضرورة وقف فوري للعدوان وإدخال كافة المساعدات للقطاع المحاصر.
وانطلقت من المسجد الهاشمي بإربد مسيرة شارك بها أبناء المدينة، أكدوا خلالها أن الكيان الصهيوني يرتكب أكبر جريمة إبادة بحق الشعب الفلسطيني، دون أن تتحرك شعوب العالم لوقف المجازر.
كما أكدوا أن العدوان على غزة يهدف لتهجير الفلسطينيين، مشيدين بالمقاومة الفلسطينية وما حققته من إلحاق قتلى في صفوف جنود الاحتلال.
ورفع المشاركون في المسيرة شعار "لا للتهجير ونعم لحق العودة"، مطالبين بموقف عربي موحد ضد المشروع الإسرائيلي الرامي إلى التهجير بمختلف أشكاله وتفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من السكان الشرعيين.
ونددوا بالعدوان الأميركي على دولة اليمن، التي سجلت موقفا تاريخيا في منع السفن من التوجه لدولة الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.
وحيوا صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة في وجه العدوان الهمجي، الذي تستمر بشنه قوات الاحتلال على القطاع الذي يتلقى كل هذا الظلم وهذه المجازر بصمود أسطوري لا مثيل له في التاريخ.
ونظمت الفاعليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في العقبة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال تنديداً باستمرار عدوان الكيان على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.
وتحدث المشاركون في الوقفة التي رفعت فيها الأعلام الأردنية والفلسطينية، أن غزة تتعرض يوميا إلى عشرات المجازر التي راح ضحيتها مدنيون عزل، من ضمنهم أطفال ونساء في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مطبق.
وبين المشاركون أن حرب الإبادة الجماعية اليومية هي الأكثر فظاعة، وقد يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفع دولة جنوب افريقيا الوحيدة الى تقديم دعوى بحق الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية في لاهاي بجرم الإبادة الجماعية.
وأشار المشاركون إلى أن الأهل في غزة والضفة الغربية يتعرضون لأبشع الجرائم ضد الإنسانية، في وقت دمرت فيه قوات الاحتلال كافة البنى التحتية في غزة، لا سيما المنشآت الصحية والوحدات السكنية ودور العبادة والمدارس.
وأشاد المتحدثون بالموقف الأردني، وجهود جلالة الملك في مساعيه لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع المحاصر، كما حيا المشاركون صمود المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة في وجه المحتل الغاشم.
وفي معان، شارك أبناء المدينة بوقفة نفذت أمام مسجد معان الكبير، لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل أشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة ثابتة في قلوب العالم العربي والإسلامي والشعب الفلسطيني، داعين الله عز وجل أن يجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والهيبة في قلوب أعدائهم المحتلين لأرضهم.
وحيا المشاركون المقاومة الفلسطينية الباسلة التي ما تزال تكتب تاريخا جديدا للنضال ضد الكيان الصهيوني المحتل، وإثباتها للعالم أن المحتلين الصهاينة كيان من رماد يقفون خلف دول كبرى تمدهم بكل ما أوتيت من قوة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي توفر للكيان الغطاء المالي والدعم العسكري لقتل الشعب الفلسطيني بسلاح أميركي.
وقالوا، إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية في مواجهة الطغيان الصهيوني ما هو إلا كتابة مرحلة جديدة من تاريخ المقاومة ضد المحتل الصهيوني، مشيرين إلى أن التاريخ يثبت أن الظلم والطغيان سينقلبان يوماً على صاحبهما، وأن من لا تردعهم القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان تردعهم مفاهيم المقاومة والقوة والصمود.
ودعا المشاركون الدول العربية والإسلامية وحكومات الدول الحرة وبرلمانات العالم، ومنظمات المجتمع الدولي، إلى التدخل لوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وحمايته من القصف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه وتحقيق مصيره في إقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الكرك، نظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وقفتان للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة.
فقد نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، وقفة شارك فيها مئات المواطنين ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.
وأكد المشاركون ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان عليه، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات.
كما نظمت الحركة الإسلامية في الكرك وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في بلدة الحسينية بلواء المزار الجنوبي.
وطالب المشاركون في الوقفة بإلغاء معاهدة السلام مع دولة الاحتلال، وقطع العلاقات مع الدول الشريكة بالعدوان على الشعب الفلسطيني.
كما شارك المئات في مسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام ساحة مخيم مادبا، نددوا خلالها بالحرب التي يشنها الاحتلال على أهالي غزة واستمرار قتل الأطفال والنساء والشيوخ.
ودعوا إلى تحرك دولي، لإيقاف المجازر الصهيونية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

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