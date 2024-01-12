Trust Bank وthales يطلقان أول بطاقة Ocean Plastic® في سنغافورة

تم تصميم البطاقة لقاعدة عملاء متنوعة، تتضمن المستهلكين ذوي الوعي بالبيئة، وتتكون البطاقة من 70% من بلاستيك المحيطات Ocean Plastic® من Parley for the Oceans1، ما يجعلها واحدة من أكثر البطاقات الصديقة للبيئة في السوق.

يتم تصنيع بطاقات الدفع Ocean Plastic® التي تقدمها Thales من مادة PET (نوع من البلاستيك الذي يُستخدم في منتجات، مثل الزجاجات ذات الاستخدام الواحد) التي يتم استخراجها من المناطق الساحلية. تحتوي كل بطاقة على ما يعادل زجاجة واحدة تقريبًا تم التخلص منها، والتي من شأنها أن تهدد بيئات المحيط الضعيفة.

يتم تصنيع البطاقات باستخدام تكنولوجيا Thales الرائدة في الصناعة في المركز المتخصص لتصنيع الهويات الرقمية والأمن (Digital Identity and Security (DIS)) في سنغافورة، وهو أكبر منشأة تصنيع متعددة الوحدات لدى مجموعة Thales Group في كل أنحاء العالم. كذلك فإن البطاقات معتمدة بالكامل من أنظمة الدفع، بما يتوافق مع عمليات التصنيع المراعية للبيئة التي تتضمن معايير شهادات ISO 14001 و500012. تضمن عمليات Thales تقليل تأثير البطاقة على البيئة إلى أدنى حد في كل مرحلة، بدءًا من استهلاك الموارد والانبعاثات في أثناء التصنيع ووصولاً إلى التخلص من النفايات والتخلص منها عند انتهاء عمرها الافتراضي.

يقول Hasan Khan ، رئيس قسم بطاقات الائتمان والإقراض، لدى Trust Bank "بفضل ابتكارات Thales المستدامة في مجال البطاقات المصرفية، يسعدنا أن نتعاون معًا في تنفيذ بطاقة الدفع Ocean Plastic® الأولى في سنغافورة. وباعتبارنا بنكًا رقميًا تتمثل قيمته الأساسية في "البناء من أجل الاستدامة" ("Build to Sustain")، نأمل في مواصلة الريادة بالحلول الأكثر استدامة التي تقلل من تأثيرنا على البيئة".

يقول Nassir GHROUS ، نائب رئيس، الخدمات المصرفية وخدمات الدفع لدى Thales Services ، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا "تفخر Thales بدعمها Trust نظرًا لتوفيره بطاقة دفع مستدامة لعملائه. وإلى جانب التكنولوجيا المصرفية بدون ملامسة والأمن الإلكتروني من Thales، توفر البطاقات تجربة دفع سلسة للمستهلكين، في حين تساعد Trust في المساهمة في تنظيف المحيطات. ونحن نتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون معهم في السنوات المقبلة."

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1 ،Parley for the Oceans هي شبكة عالمية تمثل ملتقى للمبدعين والمفكرين والقادة للارتقاء بمستوى الوعي بجمال المحيطات وضعفها إلى جانب التعاون في المشاريع التي يمكن أن تضع حدًا لتدميرها.

2 تتناول شهادة ISO 14001 استهلاك الموارد وإدارة النفايات والتلوث في حين تُعنى شهادة ISO 50001 بخفض استهلاك الطاقة.