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Trust Bank وthales يطلقان أول بطاقة Ocean Plastic® في سنغافورة

1/12/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- تم إطلاق Trust في 1 سبتمبر 2022 باعتباره أول بنك رقمي محلي في سنغافورة. في سبتمبر 2023، تجاوز Trust عامه الأول بأكثر من 600000 عميل، ليصبح واحدًا من أسرع البنوك الرقمية نموًا في العالم. بهدف تقليل التأثير الذي يُحدثه على البيئة، يتعاون Trust مع Thales لتقديم بطاقة الدفع Ocean Plastic® الأولى في سنغافورة لعملائه.

تم تصميم البطاقة لقاعدة عملاء متنوعة، تتضمن المستهلكين ذوي الوعي بالبيئة، وتتكون البطاقة من 70% من بلاستيك المحيطات Ocean Plastic® من Parley for the Oceans1، ما يجعلها واحدة من أكثر البطاقات الصديقة للبيئة في السوق.

يتم تصنيع بطاقات الدفع Ocean Plastic® التي تقدمها Thales من مادة PET (نوع من البلاستيك الذي يُستخدم في منتجات، مثل الزجاجات ذات الاستخدام الواحد) التي يتم استخراجها من المناطق الساحلية. تحتوي كل بطاقة على ما يعادل زجاجة واحدة تقريبًا تم التخلص منها، والتي من شأنها أن تهدد بيئات المحيط الضعيفة.

يتم تصنيع البطاقات باستخدام تكنولوجيا Thales الرائدة في الصناعة في المركز المتخصص لتصنيع الهويات الرقمية والأمن (Digital Identity and Security (DIS)) في سنغافورة، وهو أكبر منشأة تصنيع متعددة الوحدات لدى مجموعة Thales Group في كل أنحاء العالم. كذلك فإن البطاقات معتمدة بالكامل من أنظمة الدفع، بما يتوافق مع عمليات التصنيع المراعية للبيئة التي تتضمن معايير شهادات ISO 14001 و500012. تضمن عمليات Thales تقليل تأثير البطاقة على البيئة إلى أدنى حد في كل مرحلة، بدءًا من استهلاك الموارد والانبعاثات في أثناء التصنيع ووصولاً إلى التخلص من النفايات والتخلص منها عند انتهاء عمرها الافتراضي.

يقول Hasan Khan ، رئيس قسم بطاقات الائتمان والإقراض، لدى Trust Bank "بفضل ابتكارات Thales المستدامة في مجال البطاقات المصرفية، يسعدنا أن نتعاون معًا في تنفيذ بطاقة الدفع Ocean Plastic® الأولى في سنغافورة. وباعتبارنا بنكًا رقميًا تتمثل قيمته الأساسية في "البناء من أجل الاستدامة" ("Build to Sustain")، نأمل في مواصلة الريادة بالحلول الأكثر استدامة التي تقلل من تأثيرنا على البيئة".

يقول Nassir GHROUS ، نائب رئيس، الخدمات المصرفية وخدمات الدفع لدى Thales Services ، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا "تفخر Thales بدعمها Trust نظرًا لتوفيره بطاقة دفع مستدامة لعملائه. وإلى جانب التكنولوجيا المصرفية بدون ملامسة والأمن الإلكتروني من Thales، توفر البطاقات تجربة دفع سلسة للمستهلكين، في حين تساعد Trust في المساهمة في تنظيف المحيطات. ونحن نتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون معهم في السنوات المقبلة."

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1 ،Parley for the Oceans هي شبكة عالمية تمثل ملتقى للمبدعين والمفكرين والقادة للارتقاء بمستوى الوعي بجمال المحيطات وضعفها إلى جانب التعاون في المشاريع التي يمكن أن تضع حدًا لتدميرها.
2 تتناول شهادة ISO 14001 استهلاك الموارد وإدارة النفايات والتلوث في حين تُعنى شهادة ISO 50001 بخفض استهلاك الطاقة.

نبذة عن Thales

Thales (المُدرجة في بورصة يورونكست باريس (Euronext Paris) بالرمز: HO) هي شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات المتقدمة، تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة"، في مجال الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتقنيات الكمية، لتشكيل مستقبل يتحلى بالثقة يضطلع بمسؤولياته الضرورية تجاه تنمية مجتمعاتنا. تزوّد المجموعة (Group) عملاءها، من الشركات والمؤسسات والحكومات، في مجالات الدفاع والطيران والفضاء والنقل والهويات الرقمية والأمن بالحلول والخدمات والمنتجات التي تساعدهم في أداء دورهم الحاسم، مع مراعاة معاملة الفرد باعتباره القوة الدافعة وراء كل القرارات.

ويعمل لدى Thales‏ 77000 موظف في 68 دولة. وفي عام 2022، حققت المجموعة (Group) مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.

نبذة عن Trust Bank

يلقى Trust Bank Singapore Limited (المُشار إليه باسم Trust) الدعم من Standard Chartered Bank ومجموعة FairPrice Group. ويهدف Trust، الذي تم إنشاؤه وتطويره في سنغافورة على وجه الخصوص، إلى تقديم معيار جديد في الخدمات المصرفية الرقمية للمستهلكين، وحتى يتم دمجه مع المكافآت الأفضل في السوق من حيث نفقات المعيشة اليومية في شبكة مجموعة FairPrice Group الشاملة على مستوى الجزيرة.

حظي Trust باستجابة مذهلة منذ إطلاقه في سبتمبر 2022، حيث اشترك فيه 100000 عميل في أول 10 أيام. ونمت قاعدة عملائه إلى أكثر من 600000 خلال عام واحد، أي ما يعادل حوالي 12% من السوق القابلة للتوجيه في سنغافورة، ما يجعله أحد أسرع البنوك الرقمية نموًا في العالم.

الجهات المساهمة في Trust هي Standard Chartered Bank (سنغافورة) Limited (المُشار إليه باسم "SCBSL") وBetaPlus، وهي شركة قابضة مملوكة لمؤسسة NTUC Enterprise وFairPrice Group. تمتلك SCBSL وBetaPlus على الترتيب 60 في المائة و40 في المائة من رأس مال الأسهم المُصدرة والمدفوعة بالكامل في Trust.

يُرجى زيارة
Thales Group
الهويات الرقمية والأمن (Digital Identity & Security)

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