Trust Bank وthales يطلقان أول بطاقة Ocean Plastic® في سنغافورة

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- تم إطلاق Trust في 1 سبتمبر 2022 باعتباره أول بنك رقمي محلي في سنغافورة. في سبتمبر 2023، تجاوز Trust عامه الأول بأكثر من 600000 عميل، ليصبح واحدًا من أسرع البنوك الرقمية نموًا في العالم. بهدف تقليل التأثير الذي يُحدثه على البيئة، يتعاون Trust مع Thales لتقديم بطاقة الدفع Ocean Plastic® الأولى في سنغافورة لعملائه.
تم تصميم البطاقة لقاعدة عملاء متنوعة، تتضمن المستهلكين ذوي الوعي بالبيئة، وتتكون البطاقة من 70% من بلاستيك المحيطات Ocean Plastic® من Parley for the Oceans1، ما يجعلها واحدة من أكثر البطاقات الصديقة للبيئة في السوق.
يتم تصنيع بطاقات الدفع Ocean Plastic® التي تقدمها Thales من مادة PET (نوع من البلاستيك الذي يُستخدم في منتجات، مثل الزجاجات ذات الاستخدام الواحد) التي يتم استخراجها من المناطق الساحلية. تحتوي كل بطاقة على ما يعادل زجاجة واحدة تقريبًا تم التخلص منها، والتي من شأنها أن تهدد بيئات المحيط الضعيفة.
يتم تصنيع البطاقات باستخدام تكنولوجيا Thales الرائدة في الصناعة في المركز المتخصص لتصنيع الهويات الرقمية والأمن (Digital Identity and Security (DIS)) في سنغافورة، وهو أكبر منشأة تصنيع متعددة الوحدات لدى مجموعة Thales Group في كل أنحاء العالم. كذلك فإن البطاقات معتمدة بالكامل من أنظمة الدفع، بما يتوافق مع عمليات التصنيع المراعية للبيئة التي تتضمن معايير شهادات ISO 14001 و500012. تضمن عمليات Thales تقليل تأثير البطاقة على البيئة إلى أدنى حد في كل مرحلة، بدءًا من استهلاك الموارد والانبعاثات في أثناء التصنيع ووصولاً إلى التخلص من النفايات والتخلص منها عند انتهاء عمرها الافتراضي.
يقول Hasan Khan ، رئيس قسم بطاقات الائتمان والإقراض، لدى Trust Bank "بفضل ابتكارات Thales المستدامة في مجال البطاقات المصرفية، يسعدنا أن نتعاون معًا في تنفيذ بطاقة الدفع Ocean Plastic® الأولى في سنغافورة. وباعتبارنا بنكًا رقميًا تتمثل قيمته الأساسية في "البناء من أجل الاستدامة" ("Build to Sustain")، نأمل في مواصلة الريادة بالحلول الأكثر استدامة التي تقلل من تأثيرنا على البيئة".
يقول Nassir GHROUS ، نائب رئيس، الخدمات المصرفية وخدمات الدفع لدى Thales Services ، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا "تفخر Thales بدعمها Trust نظرًا لتوفيره بطاقة دفع مستدامة لعملائه. وإلى جانب التكنولوجيا المصرفية بدون ملامسة والأمن الإلكتروني من Thales، توفر البطاقات تجربة دفع سلسة للمستهلكين، في حين تساعد Trust في المساهمة في تنظيف المحيطات. ونحن نتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون معهم في السنوات المقبلة."
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1 ،Parley for the Oceans هي شبكة عالمية تمثل ملتقى للمبدعين والمفكرين والقادة للارتقاء بمستوى الوعي بجمال المحيطات وضعفها إلى جانب التعاون في المشاريع التي يمكن أن تضع حدًا لتدميرها.
2 تتناول شهادة ISO 14001 استهلاك الموارد وإدارة النفايات والتلوث في حين تُعنى شهادة ISO 50001 بخفض استهلاك الطاقة.
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نبذة عن Thales
Thales (المُدرجة في بورصة يورونكست باريس (Euronext Paris) بالرمز: HO) هي شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات المتقدمة، تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة"، في مجال الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتقنيات الكمية، لتشكيل مستقبل يتحلى بالثقة يضطلع بمسؤولياته الضرورية تجاه تنمية مجتمعاتنا. تزوّد المجموعة (Group) عملاءها، من الشركات والمؤسسات والحكومات، في مجالات الدفاع والطيران والفضاء والنقل والهويات الرقمية والأمن بالحلول والخدمات والمنتجات التي تساعدهم في أداء دورهم الحاسم، مع مراعاة معاملة الفرد باعتباره القوة الدافعة وراء كل القرارات.
ويعمل لدى Thales 77000 موظف في 68 دولة. وفي عام 2022، حققت المجموعة (Group) مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.
نبذة عن Trust Bank
يلقى Trust Bank Singapore Limited (المُشار إليه باسم Trust) الدعم من Standard Chartered Bank ومجموعة FairPrice Group. ويهدف Trust، الذي تم إنشاؤه وتطويره في سنغافورة على وجه الخصوص، إلى تقديم معيار جديد في الخدمات المصرفية الرقمية للمستهلكين، وحتى يتم دمجه مع المكافآت الأفضل في السوق من حيث نفقات المعيشة اليومية في شبكة مجموعة FairPrice Group الشاملة على مستوى الجزيرة.
حظي Trust باستجابة مذهلة منذ إطلاقه في سبتمبر 2022، حيث اشترك فيه 100000 عميل في أول 10 أيام. ونمت قاعدة عملائه إلى أكثر من 600000 خلال عام واحد، أي ما يعادل حوالي 12% من السوق القابلة للتوجيه في سنغافورة، ما يجعله أحد أسرع البنوك الرقمية نموًا في العالم.
الجهات المساهمة في Trust هي Standard Chartered Bank (سنغافورة) Limited (المُشار إليه باسم "SCBSL") وBetaPlus، وهي شركة قابضة مملوكة لمؤسسة NTUC Enterprise وFairPrice Group. تمتلك SCBSL وBetaPlus على الترتيب 60 في المائة و40 في المائة من رأس مال الأسهم المُصدرة والمدفوعة بالكامل في Trust.
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الهويات الرقمية والأمن (Digital Identity & Security)
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