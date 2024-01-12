SK Telecom وthales تتعاونان في مجال تشفير ما بعد الكم لتعزيز حماية مستخدمي شبكة 5G

(بيزنيس واير )-- في إطار مجال شبكات 5G وتطوير معايير التشفير، تعاونت SK Telecom ("SKT")، أكبر شركة تشغيل للهواتف المحمولة في كوريا، مع Thales، الشركة الرائدة في مجال الأمن الرقمي، بنجاح من أجل اختبار التقنيات المتقدمة لتشفير ما بعد الكم. باستخدام شبكة 5G مستقلة وبطاقة 5G SIM ، يهدُف الحل إلى تشفير هُوية المشترك وفك تشفيرها بطريقة آمنة من أجل حماية خصوصية المستخدِم من المخاطر الكمية المستقبلية. وتنعكس أهمية هذا الإنجاز علينا اليوم في حماية المشتركين عند التعرض لهجمات "التسجيل الآن، وفك التشفير لاحقًا" المحتملة. تعد هذه خطوة كبيرة للأمام، بما أنها تسمح بحماية هويات المشتركين عبر شبكة اتصالات تجارية عادية.

هذا الابتكار قائمٌ على ترقية التشفير المستخدم لإخفاء هوية المستخدم الرقمية على شبكة 5G . إن هوية المستخدم على شبكة 5G تكون مخفية ومؤمَّنة بالفعل على الأجهزة بفضل بطاقة 5G SIM. والآليات الأمنية تشتمل على خوارزميات تشفيرية مصمَّمة لمقاومة الهجمات الواردة من الحواسيب الكمية المستقبلية، ما يوفر مستوى مُعززًا من الأمان في حقبة ما بعد الكم1.

يقود المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) مبادرةً لتوحيد خوارزميات تشفير ما بعد الكم، كما استخدمت شركتا SKT وThales خوارزمية CRYSTALs-Kyber في هذه التجربة الواقعية الناجحة. تُطوَر تلك الخوارزميات الأمنية لما بعد الكم لتحمُّل الهجمات الواردة من الحواسيب الكلاسيكية والكمية.

"هذا التعاون بين SKT وThales يوضح التزامنا لاستباق الأحداث فيما يتعلق بالأمن السيبراني وضمان خصوصية بيانات عملائنا. يوفر PQC الحماية المعززة عند استخدام خوارزميات التشفير التي يُعتقد أنها آمنة في مواجهة هجمات الحواسيب الكمية. وفي المرحلة المقبلة سنجمع بطاقة PQC SIM مع خبراتنا الإضافية في المجال الكمي، ما سيسمح بالتواصل المتصل الآمن من الناحية الكمية". هذا ما قاله يو تاكي؛ نائب رئيس SKT ورئيس قسم التكنولوجيا التحتية في الشركة.

"لأن الحواسيب الكمية لديها القدرة على حل خوارزميات تشفير معينة قائمة، فهناك حاجة ملحّة للانتقال إلى خوارزميات تشفير يُعتقد أنها آمنة في مواجهة الهجمات الكمية. بالنسبة لشبكات 5G، بدأت شركة Thales الاستثمار في خوارزميات التشفير المقاومة للكم من أجل تعزيز الحماية والخصوصية المستمرين لاتصالات المستخدمين". هذا ما قالته إيفا رودين؛ كبير نواب رئيس قسم الاتصالات والحلول الهاتفية في شركة Thales .