SK Telecom وthales تتعاونان في مجال تشفير ما بعد الكم لتعزيز حماية مستخدمي شبكة 5G

(MENAFN- AETOSWire)
(بيزنيس واير )-- في إطار مجال شبكات 5G وتطوير معايير التشفير، تعاونت SK Telecom ("SKT")، أكبر شركة تشغيل للهواتف المحمولة في كوريا، مع Thales، الشركة الرائدة في مجال الأمن الرقمي، بنجاح من أجل اختبار التقنيات المتقدمة لتشفير ما بعد الكم. باستخدام شبكة 5G مستقلة وبطاقة 5G SIM ، يهدُف الحل إلى تشفير هُوية المشترك وفك تشفيرها بطريقة آمنة من أجل حماية خصوصية المستخدِم من المخاطر الكمية المستقبلية. وتنعكس أهمية هذا الإنجاز علينا اليوم في حماية المشتركين عند التعرض لهجمات "التسجيل الآن، وفك التشفير لاحقًا" المحتملة. تعد هذه خطوة كبيرة للأمام، بما أنها تسمح بحماية هويات المشتركين عبر شبكة اتصالات تجارية عادية.
هذا الابتكار قائمٌ على ترقية التشفير المستخدم لإخفاء هوية المستخدم الرقمية على شبكة 5G . إن هوية المستخدم على شبكة 5G تكون مخفية ومؤمَّنة بالفعل على الأجهزة بفضل بطاقة 5G SIM. والآليات الأمنية تشتمل على خوارزميات تشفيرية مصمَّمة لمقاومة الهجمات الواردة من الحواسيب الكمية المستقبلية، ما يوفر مستوى مُعززًا من الأمان في حقبة ما بعد الكم1.
يقود المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) مبادرةً لتوحيد خوارزميات تشفير ما بعد الكم، كما استخدمت شركتا SKT وThales خوارزمية CRYSTALs-Kyber في هذه التجربة الواقعية الناجحة. تُطوَر تلك الخوارزميات الأمنية لما بعد الكم لتحمُّل الهجمات الواردة من الحواسيب الكلاسيكية والكمية.
"هذا التعاون بين SKT وThales يوضح التزامنا لاستباق الأحداث فيما يتعلق بالأمن السيبراني وضمان خصوصية بيانات عملائنا. يوفر PQC الحماية المعززة عند استخدام خوارزميات التشفير التي يُعتقد أنها آمنة في مواجهة هجمات الحواسيب الكمية. وفي المرحلة المقبلة سنجمع بطاقة PQC SIM مع خبراتنا الإضافية في المجال الكمي، ما سيسمح بالتواصل المتصل الآمن من الناحية الكمية". هذا ما قاله يو تاكي؛ نائب رئيس SKT ورئيس قسم التكنولوجيا التحتية في الشركة.
"لأن الحواسيب الكمية لديها القدرة على حل خوارزميات تشفير معينة قائمة، فهناك حاجة ملحّة للانتقال إلى خوارزميات تشفير يُعتقد أنها آمنة في مواجهة الهجمات الكمية. بالنسبة لشبكات 5G، بدأت شركة Thales الاستثمار في خوارزميات التشفير المقاومة للكم من أجل تعزيز الحماية والخصوصية المستمرين لاتصالات المستخدمين". هذا ما قالته إيفا رودين؛ كبير نواب رئيس قسم الاتصالات والحلول الهاتفية في شركة Thales .
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نظرة على Thales
Thales (Euronext Paris: HO) هي مجموعة شركات عالمية رائدة في التكنولوجيا ضمن ثلاثة مجالات: الأمن والدفاع، والملاحة الجوية والفضاء، والهويات الرقمية والأمن. المجموعة تُطور المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر أمانًا، وحفاظًا على البيئة، وشمولية.
تستثمر مجموعة الشركات نحو 4 مليارات يورو سنويًّا في قسم البحث والتطوير، وفي المجالات الرئيسية تحديدًا مثل التكنولوجيا الكمية، والحوسبة المتطورة، وشبكة 6G، والأمن السيبراني.
Thales تشتمل على 77000موظف في 68 دولة. ووصلت مبيعات المجموعة في عام 2022 إلى 17.6 مليار يورو.
نظرة على SK Telecom
SK Telecom تعزِّز نمو مجال الهواتف المحمولة منذ 1984. وها هي الآن تصل بتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة من خلال تقديم أكثر من مجرد خدمات الاتصالات. إن إضافة SK Telecom للذكاء الاصطناعي إلى صُلب أعمالها، يحولها إلى شركة قائمة على هذا النوع من الذكاء. إنها تركِّز على إضافة الابتكارات إلى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والوسائط، والذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، والسحابة، والذكاء المتصل لتقديم قيمة أقوى للأفراد والمؤسسات.
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الهوية الرقمية والحماية
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