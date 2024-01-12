موضي تشعل شتاء الرياض والسامري يجمع الحكمي والسلطان

(MENAFN
- Al Watan) أجواء جميلة قضاها الجمهور في حفل الفن الشعبي السعودي على مسرح ابو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، والتي أحياها الفنان ابراهيم الحكمي وموضي الشمراني وابراهيم السلطان، بداء الحفل بوصلة من الفرقة الموسيقية ثم تم تقديم الفنان ابراهيم السلطان الذي بدأ بأجواء حماسية تفاعل معه الحضور بالصفقات الحارة، وشكر إبراهيم الجمهور على تفاعله مع اغنية (ما قهرني في حياتي ) والذي قد مر عليها عقد من الزمن .. وانهى وصلته الموسيقة بأغنية "يادار" أثنى بعدها بحمد على نعمة المملكة العربية السعودية، وشكر معالي المستشار والقائمين على الحفل .
بعد ذلك بدأت الوصلة الموسيقة الثانية واعتلى المسرح الفنانن ابراهيم الحكمي الذي رحب بالجمهور و وصفه بالرائع، و وعدهم بليلة جميلة مع كل ما يطلبونه، وشارك الحكمي الفنان إبراهيم السلطان اغنية "يا اهل السامري" التي حازت على اعجاب و تفاعل كبير من الحضور..
وكان الختام مع الفنانة موضي الشمراني الذي استقبلها الجمهور بحراره، كما تفاعلت موضي الشمراني كعادتها مع جمهورها ملبية لهم طلباتهم، واختتمت الحفل بأغنية "يادار" وشكر الجميع معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما يقدمه للفن.
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