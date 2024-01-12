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موضي تشعل شتاء الرياض والسامري يجمع الحكمي والسلطان

1/12/2024 2:29:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أجواء جميلة قضاها الجمهور في حفل الفن الشعبي السعودي على مسرح ابو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، والتي أحياها الفنان ابراهيم الحكمي وموضي الشمراني وابراهيم السلطان، بداء الحفل بوصلة من الفرقة الموسيقية ثم تم تقديم الفنان ابراهيم السلطان الذي بدأ بأجواء حماسية تفاعل معه الحضور بالصفقات الحارة، وشكر إبراهيم الجمهور على تفاعله مع اغنية (ما قهرني في حياتي ) والذي قد مر عليها عقد من الزمن .. وانهى وصلته الموسيقة بأغنية "يادار" أثنى بعدها بحمد على نعمة المملكة العربية السعودية، وشكر معالي المستشار والقائمين على الحفل .
بعد ذلك بدأت الوصلة الموسيقة الثانية واعتلى المسرح الفنانن ابراهيم الحكمي الذي رحب بالجمهور و وصفه بالرائع، و وعدهم بليلة جميلة مع كل ما يطلبونه، وشارك الحكمي الفنان إبراهيم السلطان اغنية "يا اهل السامري" التي حازت على اعجاب و تفاعل كبير من الحضور..
وكان الختام مع الفنانة موضي الشمراني الذي استقبلها الجمهور بحراره، كما تفاعلت موضي الشمراني كعادتها مع جمهورها ملبية لهم طلباتهم، واختتمت الحفل بأغنية "يادار" وشكر الجميع معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما يقدمه للفن.

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