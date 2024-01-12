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تدشين موقع خاصرة عين زبيدة في مكة بعد تطويره

1/12/2024 2:29:14 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، موقع خاصرة عين زبيدة التاريخي بعد أن عملت الهيئة الملكية على تطويره ليكون موقع ثقافي وترفيهي يضم العديد من الفعاليات التي تسهم في إثراء تجربة زوار وسكان مكة، شرف الحفل ضيوف مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذين وقفوا على تجربة تاريخية وإثرائية مميزة تضم عددا من الفعاليات والأنشطة التشويقية.
وتكمن أهمية خاصرة عين زبيدة التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة، وذلك لاحتوائها على عين ومسار مياه يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام، حيث تقع في وادي نعمان بين مدينتي مكة والطائف، ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة، حيث يبلغ طولها 30 كلم، ويصل عمقها في بعض الأماكن إلى 40 مترا وعلى امتدادها توجد العديد من الخرزات التي صممت ونفذت بطريقة هندسية مميزة.
والجدير بالذكر أن الهيئة الملكية وضعت على رأس أولوياتها الاهتمام بالمواقع التاريخية والإثرائية في مدينة مكة المكرمة مترجمة بذلك ما تجده هذه المواقع من عناية ودعم من لدن القيادة الرشيدة وجاءت هذه التجربة بجهود تكاملية مع الجهات الشريكة، وزارة الثقافة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف وهيئة التراث وشركة كدانة للتنمية والتطوير، المساهمين في إنجاح هذا العمل التاريخي والإثرائي الفريد من نوعه.

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