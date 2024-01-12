الاقتصاد الكوري الجنوبي يظهر علامات التعافي على الرغم من ضعف الطلب المحلي

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن اقتصاد البلاد أظهر علامات متزايدة على الانتعاش بقيادة الصادرات، على الرغم من أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية في في تقريرها الشهري للتقييم الاقتصادي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية إن علامات التعافي الاقتصادي التي تركز على الصادرات تتزايد، والضغط التضخمي ينحسر.. لكن وتيرة الانتعاش بين القطاعات كانت مختلفة”.

موضوعاتتسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر 25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام

ولا يزال الغموض الخارجي قائما أيضًا، نتيجة للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، من بين قضايا أخرى، ولا تزال المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي مرتفعة، على الرغم من تزايد التوقعات بحدوث تحول في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حسبما جاء في التقرير.

وبعد تراجع استمر لمدة عام، سجلت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو، مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي لترتفع بنسبة 5.1 % في ديسمبر، مدفوعة بمبيعات أشباه الموصلات القوية.

وتوقعت الحكومة أن ترتفع الصادرات بنسبة 8.5 % هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 700 مليار دولار، منتعشة من انخفاض بنسبة 7.4 % في عام 2023.

لكن الطلب المحلي ظل ضعيفا وسط ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة.

وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر، ويقارن هذا الرقم مع انخفاض بنسبة 4.5% في الشهر السابق، لكن التحسن يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير القاعدة المنخفض وعوامل مؤقتة، مثل أحداث الخصم الكبرى على السيارات وغيرها من العناصر، وفقا لمعهد التنمية الكوري.

وأظهرت البيانات الحكومية أن الناتج من قطاع الخدمات والاستثمار في المرافق لا يزال بطيئا.

وأكدت الوزارة أن الحكومة ستضع أولوية السياسة لدعم سبل عيش الشعب على أساس استقرار الأسعار، وإدارة تمويل المشاريع العقارية والمخاطر المحتملة الأخرى، وتعزيز الاقتصاد أيضًا لجيل المستقبل.

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