40% تراجعاً فى إيرادات قناة السويس منذ بداية 2024 بسبب هجمات البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن إيرادات قناة السويس سجلت تراجعا بنسبة 40% فى الفترة من 1 يناير وحتى 11 يناير 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف ربيع، فى تصريحات تلفزيونية، أن حركة الملاحة فى قناة السويس تأثرت بالأحداث التى يشهدها البحر الأحمر.

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ولجأت عدد من شركات الشحن البحرى إلى تجنب المرور عبر البحر الأحمر بسبب الخوف من هجمات جماعة الحوثى اليمنية على السفن الإسرائيلية أو السفن التى تحمل بضائع إسرائيلية، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأوضح ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس شهدت تراجعا بنسبة 30% خلال أول 11 يوما من عام 2024.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس:“عدد السفن التى عبرت القناة خلال أول 11 يوما من 2023 بلغ 777 سفينة، وتراجع العدد إلى 544 سفينة فى أول 11 يوما من 2024”.

وقال ربيع، إن الحمولة العابرة لقناة السويس تراجعت أيضا بنسبة 41% فى أول 11 يوما من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تعمل بشكل مستمر لمتابعة السفن التى حولت مسارها والعابرة، والسفن التى توقفت مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع.

وتوقع استعادة أغلبية السفن بمجرد حل الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن السفن التى عبرت طريق رأس الرجاء الصالح، هى السفن المضطرة لذلك فقط، خاصة أنه ليس طريقا آمنا للسفن وتحديدًا فى فصل الشتاء، نظرًا لمرورها بالمحيطين الهادى والأطلنطى، وعدم وجود موانىء تلجأ إليها السفن إذا حدث أى ظرف، كما أن المسافة أطول بكثير وأكثر تكلفة نتيجة زيادة الوقود المُستهلك.

وأكد أن الفارق بين المرور عبر قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح يصل إلى 10 لـ15 يوما، طبقًا للأحوال الجوية وسرعة السفن.

وأوضح أن الأزمة الحالية أثرت على سوق الشحن بالكامل وأدت لارتفاع التكلفة، مشيرًا إلى أن تكلفة نولون الشحن المتجهة للبحر الأحمر ارتفعت لتصل إلى 5000 دولار مقارنة بـ750 دولار قبل الأزمة، كما أن الخطوط الملاحية فرضت رسوم مخاطر إضافية.