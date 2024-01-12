لاجارد: سوف يتم خفض الفائدة عند التأكد من تراجع التضخم إلى 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، أنه سوف يتم خفض الفائدة عندما يتأكد المصرف المركزي من انخفاض التضخم إلى مستوى 2%، مشيرة إلى أن“الجزء الأصعب والأسوأ” فيما يتعلق بالتضخم قد انتهى على الأرجح.
وقالت“لاجارد” في تصريح لقناة“فرانس 2” التليفزيونية مساء الخميس، إنها تعتقد أن أسعار الفائدة وصلت إلى أعلى ذروة ارتفاعها، ولن تواصل الصعود ما لم تحدث صدمات أخرى أو صدور بيانات غير متوقعة.
موضوعات متعلقة
الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين مجددًا 10.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
ورداً على توقعات خفض الفائدة في عام 2024، قالت“لاجارد” إن بصفتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فلا تستطيع تحديد موعد حدوث ذلك.
وأوضحت“لاجارد” أنها تتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في عام 2025، وذلك بعد أن بلغ 2.9% في ديسمبر الماضي ارتفاعاً من 2.4% في قراءة نوفمبر.
ويتوقع المستثمرون خفض المركزي الأوروبي للفائدة 5 مرات على الأقل خلال هذا العام، مع إجراء أول تخفيض في مارس أو أبريل، الأمر الذي وصفه صناع السياسة النقدية في أوروبا بأنه جدول زمني شديد التفاؤل بالنظر إلى استمرار ضغوط الأسعار، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.