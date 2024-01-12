لاجارد: سوف يتم خفض الفائدة عند التأكد من تراجع التضخم إلى 2%

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، أنه سوف يتم خفض الفائدة عندما يتأكد المصرف المركزي من انخفاض التضخم إلى مستوى 2%، مشيرة إلى أن“الجزء الأصعب والأسوأ” فيما يتعلق بالتضخم قد انتهى على الأرجح.

وقالت“لاجارد” في تصريح لقناة“فرانس 2” التليفزيونية مساء الخميس، إنها تعتقد أن أسعار الفائدة وصلت إلى أعلى ذروة ارتفاعها، ولن تواصل الصعود ما لم تحدث صدمات أخرى أو صدور بيانات غير متوقعة.

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ورداً على توقعات خفض الفائدة في عام 2024، قالت“لاجارد” إن بصفتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فلا تستطيع تحديد موعد حدوث ذلك.

وأوضحت“لاجارد” أنها تتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في عام 2025، وذلك بعد أن بلغ 2.9% في ديسمبر الماضي ارتفاعاً من 2.4% في قراءة نوفمبر.

ويتوقع المستثمرون خفض المركزي الأوروبي للفائدة 5 مرات على الأقل خلال هذا العام، مع إجراء أول تخفيض في مارس أو أبريل، الأمر الذي وصفه صناع السياسة النقدية في أوروبا بأنه جدول زمني شديد التفاؤل بالنظر إلى استمرار ضغوط الأسعار، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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