Saturday, 13 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لاجارد: سوف يتم خفض الفائدة عند التأكد من تراجع التضخم إلى 2%

1/12/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضحت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، أنه سوف يتم خفض الفائدة عندما يتأكد المصرف المركزي من انخفاض التضخم إلى مستوى 2%، مشيرة إلى أن“الجزء الأصعب والأسوأ” فيما يتعلق بالتضخم قد انتهى على الأرجح.

وقالت“لاجارد” في تصريح لقناة“فرانس 2” التليفزيونية مساء الخميس، إنها تعتقد أن أسعار الفائدة وصلت إلى أعلى ذروة ارتفاعها، ولن تواصل الصعود ما لم تحدث صدمات أخرى أو صدور بيانات غير متوقعة.

موضوعات متعلقة الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين مجددًا 10.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ورداً على توقعات خفض الفائدة في عام 2024، قالت“لاجارد” إن بصفتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فلا تستطيع تحديد موعد حدوث ذلك.

وأوضحت“لاجارد” أنها تتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في عام 2025، وذلك بعد أن بلغ 2.9% في ديسمبر الماضي ارتفاعاً من 2.4% في قراءة نوفمبر.

ويتوقع المستثمرون خفض المركزي الأوروبي للفائدة 5 مرات على الأقل خلال هذا العام، مع إجراء أول تخفيض في مارس أو أبريل، الأمر الذي وصفه صناع السياسة النقدية في أوروبا بأنه جدول زمني شديد التفاؤل بالنظر إلى استمرار ضغوط الأسعار، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

المصدر:

MENAFN12012024000202011048ID1107714689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث