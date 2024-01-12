صندوق النقد الدولي يفرج عن 700 مليون دولار لصالح باكستان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس صندوق النقد الدولي على الافراج فورا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج لدعم هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
وأفرج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.
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ومع الأموال المفرج عنها الخميس يصل مجموع ما أفرج عنه من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار على ما أكد صندوق النقد في بيان.
وقالت نائبة المدير العام انطوانيت مونسيو ساييه في البيان أن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج“ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة”.
وأضافت“تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط الخارجية” مشيرة إلى أن“الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني”.
وقال صندوق النقد الدولي أن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان“تحسنت بشكل عام” منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 % خلال العام الحالي.
وأضاف أن الوضع المالي تعزز مع تحسن الاحتياطي الخارجي ومعدل فائدة“مستقر عموما”.
رغم التقدم الذي أشار إليه الصندوق، لا يزال مؤشر التضخم مرتفعا في باكستان وقد زاد بنسبة 29.7 % خلال سنة عند نهاية ديسمبر بحسب مكتب الإحصاءات في البلاد.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714688
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