صندوق النقد الدولي يفرج عن 700 مليون دولار لصالح باكستان

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس صندوق النقد الدولي على الافراج فورا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج لدعم هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.

وأفرج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.

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ومع الأموال المفرج عنها الخميس يصل مجموع ما أفرج عنه من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار على ما أكد صندوق النقد في بيان.

وقالت نائبة المدير العام انطوانيت مونسيو ساييه في البيان أن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج“ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة”.

وأضافت“تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط الخارجية” مشيرة إلى أن“الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني”.

وقال صندوق النقد الدولي أن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان“تحسنت بشكل عام” منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 % خلال العام الحالي.

وأضاف أن الوضع المالي تعزز مع تحسن الاحتياطي الخارجي ومعدل فائدة“مستقر عموما”.

رغم التقدم الذي أشار إليه الصندوق، لا يزال مؤشر التضخم مرتفعا في باكستان وقد زاد بنسبة 29.7 % خلال سنة عند نهاية ديسمبر بحسب مكتب الإحصاءات في البلاد.

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