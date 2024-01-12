ADQ وأدنيك تستحوذان على 40.5% من أعمال الضيافة بمجموعة طلعت مصطفى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“القابضة” (ADQ)، وهى شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة“أدنيك”، اليوم، عن التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجى على حصة 40.5% فى مجموعة“آيكون”، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المصرية، من خلال زيادة رأس المال، وستقوم الشركتان بالاستثمار من خلال كيان ذى أغراض خاصة.
وبموجب هذه الصفقة، تبلغ حصة“القابضة” (ADQ) من إجمالى الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة“أدنيك” 51%.
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وتعد“آيكون” شركة رائدة فى سوق الفنادق الفاخرة فى مصر، ولديها سجل حافل فى بناء وامتلاك مجموعة من أهم الفنادق الفخمة فى أنحاء البلاد.
وتمتلك المجموعة أربعة فنادق قيد التشغيل هى فندق“فورسيزونز القاهرة نايل بلازا”، وفندق“كمبينسكى النيل القاهرة”، ومنتجع“فورسيزونز شرم الشيخ”، وفندق“فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو”.
كما تقوم المجموعة حالياً بتطوير 3 فنادق وعقارات سكنية فاخرة تشمل“فندق فورسيزونز” ضمن مشروع مدينتى والأقصر، وفندق“راديسون كوليكشن” فى مرسى علم، بالإضافة إلى فندق واحد قيد التصميم – فورسيزونز فى الأهرامات.
ويمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري.
وسيتم استخدام الحصة الاستثمارية لكل من“القابضة” و”أدنيك” فى ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى جزئيًا لتخفيض التسهيلات الحالية لشركة ICON، مع استخدام المتبقى أيضًا مما يستلزم استثمارًا غير مباشر من خلال“آيكون” فى محفظة تضم 7 فنادق تاريخية فاخرة مملوكة للحكومة المصرية، حيث وقّعت“آيكون” اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بشأن هذه الفنادق وتقوم بإتمام عملية الاستحواذ على حصة فيها.
وهذه الفنادق هى فندق“ماريوت القاهرة عمر الخيام”، وفندق“ماريوت مينا هاوس القاهرة”، وفندق“ونتر بالاس الأقصر”، وفندق“أولد كتركت أسوان”، وفندق“شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية”، وفندق“شتايجنبرجر التحرير القاهرة”، ومنتجع“موفنبيك أسوان”.
وسيصل حجم محفظة“آيكون” بعد اكتمال هذه الصفقة إلى 15 فندقاً وعقاراً فاخراً فى قطاع الضيافة تضم نحو 5000 غرفة فندقية موزعة ضمن مواقع رئيسية فى القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ.
ويشرف على إدارة الفنادق المستحوذ عليها فى مصر مجموعة من أفضل الشركات المشغلة للفنادق التى ستواصل الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية التى توفرها مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وفى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة، من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً ليستقبل أكثر من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028.
يذكر أن لدى مصر حالياً عدد محدود من الفنادق التراثية المصنّفة ضمن الفئة الراقية والفاخرة والتى تلبى المتطلبات المتنامية لشرائح جديدة من السياح والزوار.
وتعكس هذه الصفقة اهتمام“القابضة” (ADQ) بالاستثمار فى أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة.
وتعتبر“القابضة” (ADQ) مستثمراً على المدى البعيد فى الاقتصاد المصري، وقد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدد من الاستثمارات فى شركات رائدة فى قطاعات مختلفة، شملت الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة فى تصنيع وتوزيع وتصدير المستحضرات الدوائية فى مصر.
وقد تطورت مجموعة“أدنيك” لتصبح مزوداً متكاملاً للخدمات والحلول السياحية عقب إنشائها شركة“سياحة 365′′، التى بدأت عملياتها فى مصر مسبقاً وستسهم فى تعزيز أوجه التعاون بعد الاستثمار فى“آيكون”.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة أدنيك: إن الاستثمار فى مجموعة آيكون يُمثّل خطوة مهمة لـ”أدنيك”، ويندرج ضمن مساعى المجموعة لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع فى الأسواق العالمية.
وأضاف:“يتيح هذا الاستحواذ للمجموعة والشركات التابعة لها فرص الاستفادة من سوق السياحة المصرى سريع النموّ، ويعكس التزامنا بتعزيز محفظة الضيافة والسياحة فى الشركة، وسوف نواصل التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) بهدف دعم نموّ مجموعة 'آيكون' وتحقيق قيمة مُضافة للمساهمين“.
من جانبه، رحّب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، بانضمام كلّ من“القابضة” (ADQ) وأدنيك إلى المجموعة كشركاء استراتيجيين ومساهمين فى“آيكون”، وقال:“بموجب هذه الشراكة المهمة التى تمثّل أساساً لتعزيز نجاحنا المشترك فى المستقبل، نسعى إلى استكشاف فرص النموّ فى قطاع السياحة المصرى وغيره من القطاعات الحيوية، ونتطلع لتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين”.
وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق اللازمة.
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