المشاط: توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار في إطار برنامج التعاون مع سويسرا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التعاون الدولي ، عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري تستفيد منهما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مص ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص .

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وتستهدف المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، من خلال الإسهام في الإسهام في تحسين الأسلوب الذي تدار به مياه الشرب وتُقدِّم به هذه الخدمة إلى المواطنين في محافظة أسوان، وتوفير فرص متكافئة للاستفادة من نظام الإمداد بمياه الشرب بحيث يمكن الاعتماد عليه في المناطق المستهدفة في محافظة أسوان، والمساهمة في تبني إجراءات كفيلة بتوفير المياه لسكان المناطق المستهدفة بمحافظة أسوان.

كما تستهدف المنح الموجهة من الجانب السويسري تمويل مشروع“إدارة الحمأة في مدينة بني سويف” والذي يهدف إلى تحسين إدارة الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة والمتوسطة الحجم في مدن الأقاليم بمصر باستخدام تقنية متكاملة يمكن تكرارها في محافظات أخرى لتصبح ذات أثر منهجي، من خلال إنشاء مصنع للتسميد العضوي لتحسين إدارة الحمأة ولإنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية السويسرية وحرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر .

كانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، خلال سبتمبر الماضي ، بمدينة شرم الشيخ حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٨، والذي سيستمر على غرار برنامج التعاون السويسري الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة.

جدير بالذكر أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، وفي إطار جهود التعاون الإنمائي تم إتاحة تمويلات ودعم فني للعديد من المشروعات والقطاعات التنموية وكذلك للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.