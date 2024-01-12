ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا إلى مستوى قياسي في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بشكل كبير في عام 2023، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل جهود كل من بكين وموسكو لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكشفت بيانات الجمارك الصينية التي صدرت الجمعة، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري المقوم بالدولار مع روسيا بنسبة 26.3% إلى 240.1 مليار دولار على أساس سنوي في عام 2023.
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وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 46.9% العام الماضي مقارنة بمستويات 2022، وبنسبة 64.2% مقارنة بعام 2021 قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.
وارتفعت واردات الصين من روسيا بنسبة 13% في 2023، في حين ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري المقوم باليوان بين البلدين بنسبة 32.7% إلى 1.69 تريليون يوان (235.90 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714684
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