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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا إلى مستوى قياسي في 2023

1/12/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بشكل كبير في عام 2023، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل جهود كل من بكين وموسكو لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وكشفت بيانات الجمارك الصينية التي صدرت الجمعة، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري المقوم بالدولار مع روسيا بنسبة 26.3% إلى 240.1 مليار دولار على أساس سنوي في عام 2023.

موضوعات متعلقة تسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر 25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام

وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 46.9% العام الماضي مقارنة بمستويات 2022، وبنسبة 64.2% مقارنة بعام 2021 قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.

وارتفعت واردات الصين من روسيا بنسبة 13% في 2023، في حين ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري المقوم باليوان بين البلدين بنسبة 32.7% إلى 1.69 تريليون يوان (235.90 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

المصدر:

MENAFN12012024000202011048ID1107714684

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