وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الاستثمار مع وفد رجال أعمال باكستاني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من رجال الصناعة والمستثمرين وأصحاب الشركات الباكستانيين عددا من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
وحضر اللقاء، الذي عقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور جوهر اعجاز وزير التجارة الفيدرالي، ساجد بلال سفير جمهورية باكستان الإسلامية في القاهرة، المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
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واستعرض الاجتماع خطة الوزارة لتطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لطرح الخريطة الاستثمارية.
كما تمت مناقشة الفرص المتاحة في شركة الدلتا للأسمدة وإرسال فريق فني لإعداد تقرير يوضح حالة الشركة في إطار بدء التباحث بشأنها، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى شركة كيما وصناعة الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية وصناعة المنسوجات وتشغيل مصانع الغزل والنسيج ومراحل التجهيزات والصباغة الخاصة بها، وصناعة الدواجن من خلال الفرص الاستثمارية في شركة جنوب الوادي، وتطوير شركة النصر لصناعة السيارات.
وأكد وزير قطاع الأعمال الاهتمام بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الصناعة المختلفة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين.
كما استعرض مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها ، موضحا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لاسيما فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، وأن هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التى يمكن البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى ضرورة عقد لقاءات لمزيد من التباحث حول المشروعات التي اهتم بها المستثمرون خاصة في مجالات صناعة الأسمدة والغزل والنسيج وصناعة الدواجن في منطقة توشكى.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714683
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