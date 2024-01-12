وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الاستثمار مع وفد رجال أعمال باكستاني

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من رجال الصناعة والمستثمرين وأصحاب الشركات الباكستانيين عددا من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.

وحضر اللقاء، الذي عقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور جوهر اعجاز وزير التجارة الفيدرالي، ساجد بلال سفير جمهورية باكستان الإسلامية في القاهرة، المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

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واستعرض الاجتماع خطة الوزارة لتطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لطرح الخريطة الاستثمارية.

كما تمت مناقشة الفرص المتاحة في شركة الدلتا للأسمدة وإرسال فريق فني لإعداد تقرير يوضح حالة الشركة في إطار بدء التباحث بشأنها، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى شركة كيما وصناعة الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية وصناعة المنسوجات وتشغيل مصانع الغزل والنسيج ومراحل التجهيزات والصباغة الخاصة بها، وصناعة الدواجن من خلال الفرص الاستثمارية في شركة جنوب الوادي، وتطوير شركة النصر لصناعة السيارات.

وأكد وزير قطاع الأعمال الاهتمام بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الصناعة المختلفة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين.

كما استعرض مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها ، موضحا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لاسيما فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، وأن هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التى يمكن البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى ضرورة عقد لقاءات لمزيد من التباحث حول المشروعات التي اهتم بها المستثمرون خاصة في مجالات صناعة الأسمدة والغزل والنسيج وصناعة الدواجن في منطقة توشكى.

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