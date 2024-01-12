ميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 سفينة تم التداول عليها.

وأوضح بيان لهيئة ميناء دمياط أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و358 طنا تشمل : 4048 طن رمل و 3995 طن مولاس و 2300 طن اسمنت معبأ و 15015 طن بضائع متنوعة .

موضوعاتأسامة ربيع: لا صحة لتعليق حركة الملاحة بقناة السويس 40% تراجعاً فى إيرادات قناة السويس منذ بداية 2024 بسبب هجمات البحر الأحمر ميرسك تحذر من استمرار تعطيل حركة الشحن عبر البحر الأحمر لأشهر

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و15 طنا تشمل : 3280 طن خردة و 9187 طن ذرة و 7484 طن قمح و 4613 طن عدس و 5451 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 627 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 26 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3031 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137 ألفا و942 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 286875 طنًا .

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5046 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5361 شاحنة .

المصدر: