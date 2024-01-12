ميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 سفينة تم التداول عليها.
وأوضح بيان لهيئة ميناء دمياط أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و358 طنا تشمل : 4048 طن رمل و 3995 طن مولاس و 2300 طن اسمنت معبأ و 15015 طن بضائع متنوعة .
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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و15 طنا تشمل : 3280 طن خردة و 9187 طن ذرة و 7484 طن قمح و 4613 طن عدس و 5451 طن ابلاكاش .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 627 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 26 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3031 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137 ألفا و942 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 286875 طنًا .
كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5046 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5361 شاحنة .
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714682
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