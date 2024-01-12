بلاك روك تستحوذ على جي آي بي لاستثمارات البنية التحتية مقابل 12.5 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت“بلاك روك” لإدارة الأصول على شراء“جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” المعروفة اختصاراً باسم“جي آي بي”، على أن تتسم تسوية الاتفاق بمزيج من الكاش والأسهم، في صفقة من شأنها زيادة تعرض الشركة لاستثمارات طويلة الأمد في قطاعات البُنى التحتية.
وأعلنت“بلاك روك” في بيان صدر الجمعة، أنه من المتوقع تسوية الصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تتم تسويتها عن طريق دفع 3 مليارات دولار نقداً، ونحو 12 مليون سهم بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للاتفاق نحو 12.5 مليار دولار.
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وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل ضم“أديبايو أوجونليسي” الرئيس التنفيذي لدى“جي آي بي” المتخصصة في استثمارات البنية التحتية، إلى مجلس إدارة“بلاك روك” ولجنتها التنفيذية العالمية.
ويعد استحواذ“بلاك روك” على“جيه آي بي” التي تدير أعمالا بقيمة 100 مليار دولار؛ أكبر صفقة للشركة منذ أكثر من عقد، وخطوة كبيرة من قبل رئيسها التنفيذي“لاري فينك” لتحويلها إلى لاعب رئيسي في سوق الأصول الخاصة والبديلة سريعة النمو.
وقال كل من“فينك” و”روب كابيتو” رئيس مجلس إدارة“بلاك روك” في رسالة مشتركة للموظفين، إن الحاجة غير المسبوقة لبنية تحتية جديدة، بما في ذلك البنية الرقمية، والمراكز اللوجستية الحديثة، وأمن الطاقة وإزالة الكربون؛ بجانب العجز القياسي في الموازنات الحكومية يعني أن الحاجة إلى رأس المال الخاص سوف تتزايد بشكل لم يسبق له مثيل.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714681
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