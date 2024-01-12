بلاك روك تستحوذ على جي آي بي لاستثمارات البنية التحتية مقابل 12.5 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت“بلاك روك” لإدارة الأصول على شراء“جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” المعروفة اختصاراً باسم“جي آي بي”، على أن تتسم تسوية الاتفاق بمزيج من الكاش والأسهم، في صفقة من شأنها زيادة تعرض الشركة لاستثمارات طويلة الأمد في قطاعات البُنى التحتية.

وأعلنت“بلاك روك” في بيان صدر الجمعة، أنه من المتوقع تسوية الصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تتم تسويتها عن طريق دفع 3 مليارات دولار نقداً، ونحو 12 مليون سهم بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للاتفاق نحو 12.5 مليار دولار.

موضوعاتتسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر 25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام

وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل ضم“أديبايو أوجونليسي” الرئيس التنفيذي لدى“جي آي بي” المتخصصة في استثمارات البنية التحتية، إلى مجلس إدارة“بلاك روك” ولجنتها التنفيذية العالمية.

ويعد استحواذ“بلاك روك” على“جيه آي بي” التي تدير أعمالا بقيمة 100 مليار دولار؛ أكبر صفقة للشركة منذ أكثر من عقد، وخطوة كبيرة من قبل رئيسها التنفيذي“لاري فينك” لتحويلها إلى لاعب رئيسي في سوق الأصول الخاصة والبديلة سريعة النمو.

وقال كل من“فينك” و”روب كابيتو” رئيس مجلس إدارة“بلاك روك” في رسالة مشتركة للموظفين، إن الحاجة غير المسبوقة لبنية تحتية جديدة، بما في ذلك البنية الرقمية، والمراكز اللوجستية الحديثة، وأمن الطاقة وإزالة الكربون؛ بجانب العجز القياسي في الموازنات الحكومية يعني أن الحاجة إلى رأس المال الخاص سوف تتزايد بشكل لم يسبق له مثيل.

المصدر: