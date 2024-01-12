توقيع بروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية لإنتاج مستلزمات مشروعات المياه والصرف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عدد من البروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية، العاملة في مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات محلياً، وتشجيع الصناعات المحلية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية“ابدأ”.
وأكد الدكتور عاصم الجزار – بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم – أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة في إنتاج مسلتزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوطين تلك الصناعات في مصر، وإتاحة الفرصة للكوادر المصرية لاكتساب الخبرات العالمية في هذا المجال، وخاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه والصرف، ولاسيما مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
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وشدد وزير الإسكان، على أن الدولة – ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي – تقدم كل الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية، مخاطباً الشركات الوطنية، قائلا“ننتظر بدء التصنيع الفعلي، وتشغيل خطوط الإنتاج، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات”.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714680
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