توقيع بروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية لإنتاج مستلزمات مشروعات المياه والصرف

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عدد من البروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية، العاملة في مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات محلياً، وتشجيع الصناعات المحلية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية“ابدأ”.

وأكد الدكتور عاصم الجزار – بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم – أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة في إنتاج مسلتزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوطين تلك الصناعات في مصر، وإتاحة الفرصة للكوادر المصرية لاكتساب الخبرات العالمية في هذا المجال، وخاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه والصرف، ولاسيما مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

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وشدد وزير الإسكان، على أن الدولة – ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي – تقدم كل الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية، مخاطباً الشركات الوطنية، قائلا“ننتظر بدء التصنيع الفعلي، وتشغيل خطوط الإنتاج، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات”.

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