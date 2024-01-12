10.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإمارات خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.1 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الدائرة شهدت تسجيل 2309 مبايعة بقيمة 7.03 مليار درهم، منها 209 مبايعات للأراضي بقيمة 2.19 مليار درهم و2100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.84 مليار درهم.

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وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 77 رهن أراضي بقيمة 759.5 مليون درهم و442 رهن فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 799.46 مليون درهم.

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