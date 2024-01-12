10.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإمارات خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.1 مليار درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الدائرة شهدت تسجيل 2309 مبايعة بقيمة 7.03 مليار درهم، منها 209 مبايعات للأراضي بقيمة 2.19 مليار درهم و2100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.84 مليار درهم.
موضوعات متعلقة
تسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر 25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام
وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 77 رهن أراضي بقيمة 759.5 مليون درهم و442 رهن فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 799.46 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.